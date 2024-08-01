健康網》愛愛「有一套」！ HPV潛伏期恐達數年 4性病一次看

醫師提醒，採取安全性行為，使用保險套，以預防性病；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕下週六（10日）為農曆七夕情人節，很多夫妻或情侶會在這天享受兩人間的親密關係。泌尿科醫師黃冠鈞提醒，性病通常通過不安全的性行為傳播，常會導致淋病、人類乳突病毒（HPV，又稱菜花）、疱疹，或是披衣菌找上門，尤其HPV潛伏期達數週至數年，難以察覺，因此預防性病的最好方法是採取安全性行為，使用保險套，定期進行性病篩檢，以及施打HPV疫苗。

不安全性行為 恐害染上性病

黃冠鈞在臉書專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發文說明，性病，或稱性傳染病，是指透過性行為或性接觸傳播的疾病。這些疾病可通過不同形式的性接觸傳播，包括陰莖與陰道的接觸、陰莖與肛門的接觸、以及性器官與口腔的接觸。常見性病有愛滋病、梅毒、淋病、人類乳突病毒（HPV，也稱菜花）、疱疹、陰道滴蟲、黴漿菌、披衣菌等。

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黃冠鈞進一步解釋，這些性病通常通過不安全的性行為傳播，因此，若在不安全性行為後，發現不明原因的生殖器疱疹、分泌物異常、疼痛或不適等症狀時，應立即就醫檢查。下為常見5大性病潛伏期：

●淋病：1-14天內發病，好發於生殖器、喉嚨。

●HPV：數週-數年，好發於生殖器與肛門。

●疱疹：大約4-8天，常見於口腔嘴角（第1型）、生殖器（第2型）

●披衣菌：大約7-21天，好發位置為生殖器、喉嚨、肛門、結膜。

3招遠離性病

該如何預防性病？黃冠鈞提供3招，並補充，若是有婚前健檢規劃，或是懷孕計畫前，也建議可以安排性病篩檢，保護胎兒健康外，也能增加受孕機會；若懷疑染病，請盡速就醫治療。

●安全性行為：性行為過程中正確使用保險套，可大大減少感染性病的風險。保險套是有效的屏障，可以防止病毒和細菌進入體內。

●定期篩檢：伴侶之間定期進行性病篩檢是一種預防性病的重要方法。另外，雖然性病主要通過性行為傳播，但在某些情況下，公共場所或不乾淨的毛巾也可能成為傳染源，因此定期篩檢可讓雙方安心，及早發現和治療潛在的感染。

●施打疫苗：目前人類乳突病毒（HPV）是可以通過接種疫苗來預防的性病，要獲得完整的保護，需要在0、2、6個月的時間內分別接種3劑疫苗，預防HPV感染及其引發的相關疾病。因此自107年12月底開始，國健署全面推動國中女生公費接種HPV疫苗。

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