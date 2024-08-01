健康網》秒懂頸椎負重量 低頭滑3C恐等同小學生壓肩上

醫師指出，日常低頭看手機、書、筆電，可能導致頸椎軸線偏離，頸椎傾斜角度此時通常約是30度，相當於扛了1個2歲幼兒或17瓶1公升的水在肩上；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕低頭滑手機、使用電子設備已然成為現代人的日常。骨科醫師吳孟晃提醒，「低頭」這個姿勢無形中加重頸椎負擔，一旦前傾角度越大，頸椎承受壓力也越大，若頸椎傾斜角度為60度，恐承受27kg壓力，相當於一個小學生坐在肩膀上，會對頸椎造成永久性傷害。標準姿勢應該是雙眼直視前方，頸椎彎曲角度0度，對頸椎壓力最小。

吳孟晃在臉書粉專「骨科補脊站 吳孟晃醫師」發文進一步指出，日常低頭看手機、書、筆電，可能導致頸椎軸線偏離，頸椎傾斜角度此時通常約是30度，相當於扛了1個2歲幼兒或17瓶1公升的水在肩上。他也說明一天下來，低頭看手機的次數可能高達幾十次，久而久之頸椎易因勞損而退化。

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7大不良習慣 壓力也影響

●辦公室久坐：長時間保持同一姿勢，特別是使用電腦時，不自覺前傾或歪斜，會導致頸部肌肉疲勞和椎間盤壓力增加。

●睡眠姿勢不當：枕頭太高或太低，都可能導致頸椎長期處於不自然的彎曲狀態。

●開車姿勢不正確：座椅調整不當或長途駕駛沒有適當休息，也容易造成頸部肌肉緊繃。

●單肩背重物：長期單側負重會導致肌肉用力不平衡，進而影響頸椎排列。

●壓力和緊張：心理壓力也會導致經常聳肩、肩頸肌肉長期緊繃，而加重頸椎負擔。

●運動創傷：進行某些運動如橄欖球、跳水等，如果因外力衝撞或技術不當容易造成頸椎急性損傷。

●不良閱讀習慣：長時間低頭看書或趴著看手機，都會增加頸椎壓力。

運用小撇步 保持良好姿勢

吳孟晃提醒，預防優先於治療，提供一些小撇步幫助大家改善既有的不良習慣：例如工作時多留意姿勢，電腦螢幕與眼睛保持平行；建議每30分鐘起身活動；選擇合適的枕頭，保持睡眠時頸椎的自然曲線；定期伸展和運動，尤其頸部，以增強頸部肌肉力量，並搭配運動按摩，舒緩緊繃的肌肉群。

也可以使用雙肩包，或經常交換肩膀背肩背包；學習放鬆技巧，如深呼吸或冥想，排解心理壓力；參與任何運動時，特別要注意安全，掌握正確技巧更勝於蠻力；閱讀時建議使用書架或平板支架，保持頭部直立，維持頸椎的最小負擔。

吳孟晃提醒，保持良好姿勢不僅能預防頸椎問題，還能提高工作效率、改善心情。如果在充分休息過後，頸部仍然感到不適，建議及早就醫。

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