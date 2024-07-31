桃園市脊髓肌肉萎縮症（SMA）篩檢 8月1日起放寬補助條件

桃園市宣布，脊髓肌肉萎縮症（SMA）篩檢將未曾受檢的孕婦、新生兒都納入補助對象。圖為示意圖。（圖取自shuttestock）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市今年3月啟動脊髓肌肉萎縮症（SMA）篩檢補助，市長張善政今（31）日主持市政會議時宣布，8月1日起將放寬原有的條件限制，將未曾受檢的孕婦、新生兒都納入補助對象，鼓勵大家早期篩檢、早期預防，減輕家庭負擔。

罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症為基因變異導致神經肌肉退化疾病，患者會不斷退化，影響獨坐、行走、說話和進食等活動的肌肉，甚至無法自主呼吸而死亡，桃園市今年3月起將脊髓性肌肉萎縮症納入篩檢補助，補助對象為本人或配偶設籍桃園市，針對尚未生育第1胎的孕婦，及孕婦檢出帶因的配偶，提供終身1次篩檢費1000元；另針對中低收或低收入家庭新生兒補助篩檢費300元。

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張善政表示，罹患脊髓性肌肉萎縮症，不但治療需要漫長時間，也無法保證能完全治癒，預防工作顯得格外重要，桃園市從8月1日起放寬脊髓性肌肉萎縮症篩檢補助條件，取消原本尚未生育第1胎及新生兒中低收或低收家庭限制，將所有未曾受檢的孕婦、新生兒都納入補助對象。

婦幼局補充，脊髓肌肉萎縮症篩檢補助主要分為孕婦及新生兒兩大部分，原本補助條件為尚未生育第1胎的孕婦，8月1日起取消第1胎限制，只要是未曾受檢過的孕婦皆可申請補助，同時納入婚後準備懷孕的女性，若是篩出陽性帶因，配偶也可申請補助，主要是爸媽2人如果都帶因，小孩有4分之1機率罹患脊髓肌肉萎縮症；新生兒部分自8月1日起，取消中低收或低收家庭限制，提供終身1次300元篩檢費補助，即使媽媽已有申請篩檢，新生兒仍可申請篩檢補助，避免「漏接」。

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