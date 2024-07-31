甲狀腺癌術後追蹤新突破 台大醫院首創尿液監測提早揪復發

台大醫院團隊首創利用尿液中外泌體的甲狀腺球蛋白，作為甲狀腺癌術後追蹤的生物標記。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕傳統以血清甲狀腺球蛋白監測甲狀腺癌是否殘留或復發，但存在干擾因素，台大醫院今（31日）發表新研究成果，經臨床試驗證實首創利用尿液中外泌體的甲狀腺球蛋白，作為甲狀腺癌術後追蹤的生物標記，一改現行抽血作法，甚至可望提早5、6年發現復發訊號，以利及早因應。

甲狀腺癌為國人十大發生癌症第7名，2021年新診斷4626例，台大醫院內科部副主任王治元表示，甲狀腺癌是內分泌系統最常見的癌症，以乳突癌約占80%最常見，通常生長緩慢，預後良好，完整治療後，多數可長期存活達20、30年，甚至40年；其次是濾泡癌約占10%至15%，多發生於年長女性，與碘缺乏有密切關係。

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王治元指出，甲狀腺癌的症狀可能頸部出現無痛性腫塊或腫大、聲音沙啞、吞嚥困難、呼吸困難、頸部或喉部疼痛，多數生長速度緩慢，治療方法有手術、放射性碘-131治療、標靶療法和免疫治療、化學治療。

王治元說明，甲狀腺癌患者在接受治療後，傳統上以血清甲狀腺球蛋白來監測是否有殘留或復發。然而，這種檢測方式可能受到抗甲狀腺球蛋白抗體的干擾，恐無法在第一時間發現異常，並且需要昂貴的重組人促甲狀腺激素（rhTSH）刺激，才能提高檢測靈敏度，每次約4萬元，增加病人額外負擔。

不過，王治元指出，台大醫院團隊針對新診斷的甲狀腺乳突癌及濾泡癌患者，分別在術前、術後、術後3個月與6個月進行尿液樣本收集和分析，結果顯示，術後患者尿液中外泌體的甲狀腺球蛋白（U-Ex Tg）濃度與腫瘤大小、病理分期呈現顯著相關性，尤其在傳統血清甲狀腺球蛋白無法檢測的患者中，U-Ex Tg的濃度顯示腫瘤的殘留或復發。

此外，研究團隊一併分析尿液中另一種蛋白質半乳凝集素-3（galectin-3），這是已知與甲狀腺癌發生及轉移有關的蛋白質，與U-Ex Tg同步監測，可提供更全面的預測。

王治元強調，這項研究成果已經獲得國際奈米醫學期刊（International Journal of Nanomedicine）刊登，以及美國、日本與台灣專利認證。

王治元說明，台大醫院目前在科技部、國科會支持下已收案約70名甲狀腺癌病人，估計每人所需費用約5000、6000元，但現由研究計畫支應，接下來期望進行產業化，讓費用平價化，以促進臨床應用，目前預估可較傳統監測方式提早5、6年發現復發訊號。他也認為，這種機制不只對於甲狀腺癌有效益，而是所有癌症的共同平台，未來可進一步探討。

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