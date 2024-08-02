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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「沉默殺手」高血壓 營養師推6招降下去

2024/08/02 08:32

營養師建議，維持正常體態，研究顯示過重或肥胖者，體重減少1kg可降低收縮壓1mmHg；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓被稱為沉默的殺手，根據國健署統計，全台灣高血壓人口推估達529萬人，等於每4人就有1人罹病，且有逐年增加的趨勢。除了靠藥物外，營養師彭逸珊指出，還能從生活中6面向去控制，包括：減鈉、限酒、減重、戒菸、飲食控制、運動。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享，血壓標準一般是收縮壓/舒張壓控制在130/80mmHg以下，糖尿病腎病變、高血脂、心血管疾病者則有所不同，另外量血壓方法可參考722原則。

722原則

●7＝連續7天量血壓。

●2＝每天量2次（早晚各1次）。

●2＝每次測量2次取平均值（間隔1分鐘）。

S-ABCDE降壓秘訣

●減鈉（Sodium restriction ）：減少加工食品、沾醬與醃漬物，用天然辛香料取代調味料。

●限酒（Alcohol limitation）：減少酒精攝取，可改善血壓。

●減重（Body weight reduction）：維持正常體態，研究顯示過重或肥胖者，體重減少1kg可降低收縮壓1mmHg。

●戒菸（Cigarette smoking cessation）：紙菸、電子菸都會對身體造成不良影響。

●飲食控制（Diet adaptation）：建議使用DASH得舒飲食（停止高血壓的飲食），重點著重於多吃蔬果、全穀類、堅果種子與低脂乳品，並且以白肉為主、使用好的植物油烹調。

●運動（Exercise adoption）幫助控制體重、降低心血管疾病風險。

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