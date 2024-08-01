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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》瘦子亂經也可能患「多囊」！ 中醫曝3招破解

2024/08/01 13:29

中醫師表示，多囊性卵巢通常合併過胖問題，但少部分多囊患者則有體型偏瘦，甚至過輕的情形，外貌體徵已無法作為診斷多囊的依據；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一般認為，體重增加、月經時常不來是多囊性卵巢症候群患者特徵；對此，泰昌堂醫療體系中醫師陳思穎指出，多囊患者通常會合併過胖問題，但身形正常，也有罹患的可能性，外貌體徵不能作為診斷依據，應透過血液生化檢查、排卵功能失調或超音波影像檢查。確診後，應避免高油、糖精緻食品，多攝取原型食物，控制體重與規律運動，有助於恢復規律月經週期，改善多囊體質。

陳思穎在臉書專頁「泰昌堂」發文分享，當超音波影像顯示卵巢變大，或是有10顆以上的未發育成熟的濾泡，伴隨月經失調的症狀，可能就是罹患多囊性卵巢。其常見典型特徵，包括：肥胖、體毛增多、痘痘增加等外貌上的改變，也因此許多身形正常甚至偏瘦的患者，發現月經週期拉長時，無法及時察覺有多囊性卵巢症候群的可能性。

陳思穎提及，多囊性卵巢通常合併過胖問題，但少部分多囊患者則有體型偏瘦，甚至過輕的情形，外貌體徵已無法作為診斷多囊的依據。因此以現行診斷標準來看，只要符合血液生化檢查顯示血液中雄性素過高，以及排卵功能失調或超音波影像顯示多囊性卵巢特徵，即可診斷為多囊性卵巢症候群。

該如何改善多囊體質？陳思穎說明，胰島素阻抗被認為是荷爾蒙和代謝異常的主因，中醫在臨床上，多發現患者體質為腎虛夾濕、兼有瘀熱，因此可搭配清熱利濕，以及促進卵巢功能的中藥來調理。另外，應避免高油高糖的精緻食品，多攝取原型食物，並控制體重與規律運動，將有助於恢復規律的月經週期，改善多囊體質。

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