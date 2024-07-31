全台血液低於安全庫存量 蔣萬安、台北內科協會號召千人捐血

蔣萬安今上午於內湖大港墘公園出席第11屆內科千人捐血活動啟動儀式。（記者楊心慧攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕社團法人台北內湖科技園區發展協會發起「第十一屆內科千人捐血活動」，即日起至8月2日在內湖區大港墘公園停車場大客車停車區即可捐血，台北市長蔣萬安今出席活動，並於致詞表示目前全台灣血液的庫存量整體平均僅剩4.9天，低於安全庫存量7到10天，各血型的庫存量皆偏低，呼籲大家捐出熱血，讓血液庫存量達到安全的標準值。

內科協會長年以來熱心公益，內科捐血活動舉辦多年，已募得萬袋熱血，今年再度藉由內科員工的拋磚引玉，內科協會理事長廖全平、內科千人捐血創始人榮譽理事長翁素蕙、醫療財團法人台灣血液基金會執行長魏昇堂、蔣萬安、台北市產業發展局長陳俊安出席活動，並號召內科企業共襄盛舉，帶動更多內科員工挽袖獻愛心捐熱血、響應捐血活動。

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根據台灣血液基金會統計，台北捐血中心目前A型、B型、O型血液庫存量仍有7天以上，AB型庫存量僅剩4至7日；新竹捐血中心A型、B型血液庫存量仍有7天以上，O型、AB型庫存量僅剩4至7日；台中捐血中心B型及AB型血液血量庫存仍有7天以上，A型、O型庫存量僅剩4至7日；高雄捐血中心O型、AB型血液庫存量仍有7天以上，A型、B型庫存量僅剩4至7日。

蔣萬安致詞表示，前陣子因颱風，中南部造成嚴重災情，許多縣市停班停課，加上最近呼吸道的疫情持續，台灣血液基金會統計，目前全台灣血液的庫存量整體平均僅剩4.9天，低於安全庫存量7到10天，各血型的庫存量皆偏低，非常需要內科所有充滿熱血的夥伴挽起袖子、伸出手臂、捐出熱血，非常需要靠大家的熱血、捐出血液，讓血液庫存量達到安全的標準值。

蔣萬安也感謝台北內湖科技園區發展協會從2019年開始舉辦第一屆千人捐血活動，一年舉辦兩次，至今已經第11屆非常不容易，本次預計募集4000袋捐血量，希望第二天能夠達標，他相信一定可以，除了捐血可獲得好禮，更重要的是希望秉持救人一命的心情、熱情的捐出血液，也祝福捐血活動能夠圓滿順利。

蔣萬安今上午於內湖大港墘公園出席第11屆內科千人捐血活動啟動儀式。（記者楊心慧攝）

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