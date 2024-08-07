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健康網》18款父親節蛋糕「熱量速查」 營養師曝4秘訣不長胖

2024/08/07 06:30

營養師表示，一個630g重乳酪起司蛋糕，熱量高達2700kcal；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，一個630g重乳酪起司蛋糕，熱量高達2700kcal；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕父親節將至，要為爸爸挑哪顆蛋糕呢？營養師高敏敏分享，18款父親節蛋糕熱量圖鑑，及挑選4秘訣，包括：選質地蓬鬆的蛋糕、減少蛋糕上過多的裝飾、避開高油脂高糖內餡、一起分食分散熱量。

高敏敏於臉書粉專「高敏敏 營養師」發文分享蛋糕量圖鑑，以上的蛋糕大約可以切6-8塊不等 大家可以看看自己切幾塊來去算一片的熱量。

●法式千層蛋糕2713kcal（900g）。

●重乳酪起司蛋糕2700kcal（630g）。

●卡通造型蛋糕 2490kcal（950g）。

●巧克力鮮奶油蛋糕2466kcal（900g）。

●抹茶歐蕾蛋糕2013kcal（600g）。

●紅茶歐蕾蛋糕2005kcal（600g）。

●提拉米蘇1910kcal（552g）。

●磅蛋糕1800kcal（540g）。

●芒果生乳蛋糕 1734kcal（780g）。

●松露巧克力蛋糕 1662kcal（450g）。

●蜂蜜蛋糕 1380kcal（400g）。

●海綿蛋糕 1356kcal（400g）。

●水果戚風蛋糕 1250kcal（700g）。

●輕乳酪蛋糕 1176kcal（400g）。

●奶茶布丁奶凍捲 1026kcal（387g）。

●芋泥戚風蛋糕 1008kcal（400g）。

●栗子布蕾蛋糕 1007kcal（430g）。

●戚風蛋糕 920kcal（400g）。

高敏敏表示，衛福部建議每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%最好控制在5%以下，假設每日攝取2000kcal 那麼糖攝取應低於200kcal，更可以控制在大約是25到50g的量。

●選質地蓬鬆的蛋糕：熱量較低，以雞蛋、牛奶等原型食材為主。

●減少蛋糕上過多的裝飾：例如：糖衣、翻糖、馬卡龍，以原味或是水果口味做替代。

●避開高油脂高糖內餡：如卡士達醬、慕斯、紅豆餡。

●一起分食分散熱量：挑選蛋糕時 以適合大小為主，並且一起分食 分散熱量，共享歡樂。

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