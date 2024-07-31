健康網》一定要做羊膜穿刺？ 3種胎兒染色體檢查一次看

醫師指出，胎兒染色體檢查，有抽母血、羊膜穿刺以及絨毛膜取樣，可與醫師討論評估適合哪一種；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孕準媽咪每次產檢都是了解寶寶狀況的重要時刻，除了例行性產檢外，也會憂心胎兒有染色體異常，但又擔心「羊膜穿刺」有風險；對此，茂盛醫院不孕症科醫師吳亭鋒指出，胎兒染色體檢查有3種方式，包括：抽母血、羊膜穿刺以及絨毛膜取樣。其中抽母血是非侵入性，建議夫妻可以與醫師討論、評估適合哪一種。

抽母血檢查胎兒染色體

吳亭鋒表示，抽母血檢查是非侵入性的胎兒染色體檢測。孕期中，胎兒的游離DNA會在胎盤中滲透到媽媽的血液裡，因此抽取媽媽的血液，可以檢驗其中少數游離的胎兒DNA。能夠在孕期初期10週時先做檢驗；當懷疑染色體異常時，可再選擇羊膜穿刺、絨毛膜取樣等侵入性產檢做複檢。

請繼續往下閱讀...

羊膜穿刺檢查胎兒染色體

吳亭鋒指出，羊膜穿刺檢查（Amniocentesis）主要是透過超音波引導，以一根針穿過肚皮、進入羊膜腔，抽取羊水來分析羊水中胎兒細胞的培養，以檢查胎兒是否有染色體異常，診斷準率高於99%，此為目前產前檢查胎兒染色體最常使用的方式。

至於羊膜穿刺檢查有危險嗎？他說，羊膜穿刺屬侵入性檢查，仍有極低機率發生風險，輕微狀況如孕期出血、腹痛症狀；較嚴重者可能會有千分之一機率造成胎兒受傷，千分之三機率造成流產及千分之一的感染問題。

醫師指出，羊膜穿刺屬侵入性檢查，仍有極低機率發生風險，但對經驗豐富的醫師而言，其實是安全性很高的檢查項目；圖為情境照。（圖取自freepik）

絨毛膜取樣檢查胎兒染色體

吳亭鋒表示，絨毛膜取樣檢查是一種較少做的侵入性染色體篩檢。精卵受精後發育成胚胎，而絨毛膜也是胚胎發育而成，與胎兒的染色體相同，故能透過絨毛膜取樣來檢測胎兒的染色體。

不過，此種檢查在取樣上較有風險，需透過超音波導引採樣導管，經由腹部穿刺，取絨毛樣本，造成的流產機率比羊膜穿刺高；通常是高度懷疑胎兒有染色體異常時才建議以此方式檢查。

吳亭鋒也強調，羊膜穿刺雖有風險，但對經驗豐富的醫師而言，其實是安全性很高的檢查項目，建議高危險群跟高齡產婦還是要進行檢查。

更多胎兒染色體檢查資訊，可上茂盛醫院官網查詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法