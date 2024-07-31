健康網》快速減重小心急性痛風！ 醫：代謝脂肪尿酸飆

醫師提醒，快速減重會讓身體代謝脂肪的過程大量產生尿酸，若沒有補充足夠的水分，反易引起急性痛風發作；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕三餐不忌口，暴飲暴食、飲酒、過胖等因素，容易導致高尿酸症、痛風復發，但是快速減肥也不行喔！林口長庚風濕過敏免疫科在臉書發文指出，痛風者應適度控制體重，肥胖會阻礙尿酸的排出，提高痛風、高尿酸血症機率，但是「快速減重」反而會導致急性痛風發作。

醫師表示，適度減重有助於改善痛風問題，但是快速減重會讓身體代謝脂肪的過程大量產生尿酸，若沒有補充足夠的水分，體內尿酸值瞬間增加，反而容易引起急性痛風發作。

請繼續往下閱讀...

如何減重才是理想狀態呢？醫師建議一個月以2公斤左右較為洽當，快速減重可能會導致營養不良、缺乏維生素、身體機能失調等。同時在減重的過程中，補充水分十分重要，不僅能幫助尿酸排出，也能減少飢餓感喔。

減少痛風復發飲食

另外，國健署提醒，如果已經發生過痛風狀況，飲食上就需要特別注意，避免持續復發。減少痛風復發的飲食方式如下：

1️.少吃高脂食物、炸物。因為油脂會阻礙尿酸排泄，吃太多會讓尿酸更容易累積在體內。

2️.少喝肉湯、少吃內臟類。肉湯、內臟含有較高的普林，普林分解代謝後會生成尿酸，所以吃多了，體內的尿酸就更無法有效排出了！

3️.少喝酒。這點非常重要，酒精會與尿酸的排泄是競爭關係，喝酒會減緩尿酸排泄速度。

4️.多喝水。尿酸主要至從尿液中排除，所以多喝水是減緩痛風復發的最佳方式，建議每天至少要喝到3000毫升以上的水分！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法