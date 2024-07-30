健康網》喝水謹記公式「53535」 醫：有助解便瘦身

醫師指出，喝水時謹記少量喝、慢慢喝、分次喝3口訣，執行時搭配「53535」公式，有助於增加飽足感、促進腸胃蠕動等效果；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣熱容易中暑，此時好好喝水不只解身體的渴，甚至還對解便、瘦身有幫助。書心健康管理診所院長許書華表示，喝水時謹記少量喝、慢慢喝、分次喝3口訣，執行時搭配「53535」公式，也就是3餐前30分鐘喝500c.c.、2餐間各喝300c.c.，有助於增加飽足感、促進腸胃蠕動等效果。

許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文彙整台灣肥胖醫學會資料指出，天氣熱水分流失快，每天飲水量建議喝足體重x30到40c.c.數（倍數可視勞動力情況調整），搭配53535公式，可以增加飽足感、促進腸胃蠕動，解便又瘦身。

請繼續往下閱讀...

醫師說明，做好飲水3口訣，也要牢記「53535」公式。（圖擷取自臉書「書心健康管理診所」）

飲水3口訣 每小時不逾800至1000ml

●少量喝：每次攝取200到400c.c.，少量多次；每小時喝水不要超過800到1000ml。

●慢慢喝：別豪飲，一次灌太多水，身體無法吸收反加速排尿，配合呼吸速度，一口慢慢喝。

●分次喝：搭配生活作息養成規律的喝水習慣。

書心健康管理診所也提醒，瓶裝飲料開罐後很容易長細菌，盡量不要就口喝且勿重複使用，自帶環保杯仍是最佳選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法