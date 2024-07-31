健康網》百香果「刮油王」有7健康好處 搖一搖聽出甜滋味

營養師分享百香果挑選法則，選外皮光滑無破損，顏色呈現紅紫色者為佳；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕百香果正當季，酸甜好滋味讓人愛不釋手。營養師高敏敏表示，百香果有「刮油王」美譽，高維生素C、高纖維、高抗氧化力，食用上還具有抗癌抗炎、保護眼睛健康、養顏美容、幫助鐵質吸收、減脂、幫助排便、平穩血壓7大效果。另，在挑選百香果除了要看外型、掂重量、還要「搖一搖」，如果有水聲，表示果肉尚未分離，吃起來比較甜。

高敏敏於臉書粉專「高敏敏 營養師」發文指出，百香果營養豐富，每100克熱量64大卡、碳水化合物11.2g、膳食纖維5.3g、維生素A有1617I.U.、維生素C32mg、鉀200mg。

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7大好處 抗癌、排便還能美容

●抗癌抗炎：百香果內的類黃酮、白皮杉醇，可維持血液通暢、對抗因紫外線產生的自由基，都有抗癌、抗發炎的功效。

●眼睛健康：百香果中的β-胡蘿蔔素在體內轉化成維生素A，可維持黏膜完整性，維持眼睛健康，預防眼睛疾病。

●養顏美容：富含維生素C，幫助皮膚美白、抑制黑色素。

●助鐵質吸收：增加二價鐵的溶解度，可增加鐵質吸收率。

●幫助減脂：低GI水果可維持血糖穩定，減少脂肪形成，豐富的膳食纖維也可增加飽足感，降低飢餓感。

●幫助排便：百香果含有豐富的膳食纖維，可幫助排便，維持腸道健康。

●平穩血壓：百香果內鉀含量高，可調整血壓、維護心血管健康。

選紅紫色、比較重的為佳

高敏敏說明，挑選百香果要注意3點原則：「看外型」，選外皮光滑無破損，顏色呈現紅紫色的百香果；「掂重量」，選擇較重的，有重量的表示果肉、果汁較飽滿；「搖一搖」，沒有水水聲音的，表示果肉尚未分離，吃起來較甜，如果有水水聲音，代表果肉分離，味道較酸。

糖友每天適量吃 室溫放幾天更美味

高敏敏表示，雖然百香果的GI值僅16升醣很低，但糖尿病友1天不建議超過4到6顆（看大小），並應分散食用且當天不要再吃其他水果。

高敏敏提醒，不建議洗腎、腎病患者吃百香果，若要食用需注意份量，她也提到，百香果剛買回家不要馬上冰冰箱，室溫放幾天，等表皮稍微皺皺的，這時候吃是最美味。

營養師高敏敏。（圖高敏敏提供）



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