新北每年約5000兒童接受早療鑑定 議員籲納地方診所加入評估

新北市早療社區資源中心曾規劃「治療犬來上課」活動，讓專業的治療犬陪伴早療幼兒一起學習。（新北市社會局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕多種因素可能引發兒童發展遲緩，需要早期療育服務，新北市議員彭一書質詢指出，據他了解，有早療需求的案例從鑑定到實際開始接受治療，等了一年，他擔憂錯過黃金治療期，盼結合地方診所一起來做發展評估。衛生局指出，評估鑑定醫療機構人員配置上，至少需具備一定額度的相關科別、職類專業人員；局長陳潤秋說，新北評估時間已從去年的26個工作天縮短至今年20個工作天，將持續精進。

彭一書指出，透過市府提供的0到6歲兒童發展篩檢表，師長可評估兒童發展狀況，若需進一步詳細評估，就要到衛生局指定的早期療育醫療機構或聯合評估中心由醫療專業人員鑑定，以便及早協助孩子，但據他了解，有早療需求的案例從評估到實際接受治療等了半年、一年，盼市府擴大納入地方診所等小型機構來做鑑定。

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陳潤秋回應，3年疫情確實對孩子的早療造成影響，市府努力加強，去年評估時間約要26個工作天，今年已縮短至20個工作天，將持續精進。

衛生局健康管理科長陳欣蓉說，新北市有12家聯合評估中心提供評估鑑定服務，全國最多，市府也與台北、基隆市17家醫院合作，以便市民就近獲得服務；新北市有141家醫療院所提供療育服務，並由社會局辦理早療兒童相關補助；至於地方診所是否可納入評估鑑定機構，依據衛生福利部國民健康署規定，評估鑑定醫療機構人員配置有標準，需要至少有相關科別（小兒神經科、兒童青少年精神科、復健科）2科以上專科醫師，以及相關職類（物理治療師、職能治療師、語言治療師、臨床心理師及社會工作師）4職類以上的專業評估人員。

衛生局指出，新北市2020年至2023年間評估鑑定人數年均約5千人；社會局補充，新北市2020年至2023年間發展遲緩兒童療育補助兒童人數，平均約5500人。

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