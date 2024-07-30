東南亞旅遊注意！登革熱疫情升溫 我國境外病例創5年同期新高

衛福部疾病管制署今（30日）公布境外移入登革熱和屈公病病例，雙雙創下近5年同期新高。（疾病管制署提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部疾病管制署今（30日）公布境外移入登革熱和屈公病病例，雙雙創下近5年同期新高，境外移入登革熱個案半數來自印尼，境外移入屈公病個案則多來自菲律賓，由於正值暑假旅遊旺季，疾管署提醒，民眾若計畫前往東南亞地區，務必落實防蚊措施。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，國內7月23日至7月29日無新增登革熱本土病例，今年截至7月29日累計166例本土登革熱確診病例，其中入夏後累計有2例；境外移入方面，上週新增12例，今年累計155例境外移入病例，高於2020年至2023年同期通報的5至84例間。

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進一步分析境外移入感染國家，以東南亞國家為主，其中印尼77例、馬來西亞20例、馬爾地夫13例及泰國13例為多。

此外，國內7月23日至7月29日新增1例境外移入屈公病確定病例，為南部20多歲菲律賓籍女性；疾管署統計，今年累計有6例境外移入，均為外國籍個案，感染國家分別為菲律賓3例，及印尼、印度、馬來西亞各有1例，高於近5年同期病例數；近5年屈公病累計21例境外移入確定病例，其中本國籍個案4例，感染國家分別為巴拉圭2例、柬埔寨及泰國各1例。

疾管署發言人羅一鈞指出，2019年新北市中和曾發生大規模的屈公病群聚事件，當年有20例的確定病例，目前印尼、柬埔寨、寮國、泰國及斯里蘭卡等地疫情持續上升，馬來西亞疫情則上下波動，另南美洲巴西及阿根廷、巴拉圭、秘魯及哥倫比亞等國疫情同樣嚴峻，正值暑假出國旺季，民眾出遊務必小心防蚊。

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