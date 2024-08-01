健康網》告別下肢水腫！ 中醫教「這樣做」緩解：水還是要喝

中醫師表示，千萬不要因為水腫就不喝水，這樣反倒會無法把廢物代謝掉，更容易血液循環不佳，使腎臟無法將尿液排出，影響身體機能；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天天氣炎熱，想穿短褲或短裙出門，卻發現下半身水腫？雲鼎中醫診所中醫師羅珮嘉表示，除了中醫治療外，生活中應避免久站久坐，每隔30分鐘活動，或穿著彈性襪、睡前抬腳，以及避免吃太鹹、辣的食物。千萬不要因為水腫就不喝水，這樣反倒會無法把廢物代謝掉，更容易血液循環不佳，使腎臟無法將尿液排出，影響身體機能。

羅珮嘉在臉書專頁「雲鼎中醫診所」發文分享，一般來說人體在正常平衡狀態下，血管中和細胞中的體液是流動且平衡，這取決於我們將血管內水分推出的「淨水壓」和血管內將水分保留在血管內的「滲透壓」，若2者壓力失衡，將造成血管內水分不斷往細胞間質流出，就會出現水腫問題。尤其當靜脈或淋巴回流不好、久站久坐不動，或是靜脈瓣有受傷史，就會容易讓水分堆積在下半身，造成下肢水腫。

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單側或雙側腿部水腫大不同

腿部水腫可再細分成單側或雙側，羅珮嘉說明，前者較為少見，一般多和靜脈管阻塞或單側淋巴循環問題有關，如單側的深層靜脈栓塞、腔室症候群，或是單側的繼發性淋巴水腫。若是短短幾天忽然出現單側水腫，又合併發熱腫痛，通常需要迅速地找出原因並解決，尤其是深層靜脈栓塞或腔室症候群，屬較危急狀況，應盡速就醫，避免併發症的產生。

羅珮嘉進一步解釋，慢性雙側下肢水腫較為常見，通常也需先排除心臟、腎臟或肝臟疾病的可能，尤其是年紀較大者，容易覺得很喘或躺下呼吸困難，夜間頻尿又合併有水腫，可能是心臟無力造成下肢水腫；腎功能不佳者，白蛋白不足，也可能會眼皮、臉部和四肢浮腫；肝功能不佳可能會有下肢水腫外，還合併有腹水、黃疸的情況。

排除疾病造成的雙側下肢水腫後，就是一般人的「生理性水腫」，羅珮嘉舉例，飲食吃太重口味、工作長期久站或久坐，或是女性懷孕、生理期前，導致荷爾蒙較高，也會容易引起的水腫。

中醫師表示，女性懷孕、生理期前，荷爾蒙較高，容易引起雙側下肢水腫；圖為情境照。（圖取自freepik）

中藥治療、生活習慣改變 雙管齊下

羅珮嘉表示，在中醫來說，水分是靠「肺、脾、腎」3臟代謝，同時也和「三焦、膀胱」的調控有關。因此會先辨證患者飲食和生活習慣，辨別水腫屬於實證或虛證，前者包括是否有外邪感染、氣血瘀阻；後者包括是否有肺脾氣虛、心陽不足、或腎虛水泛等，再搭配利水消腫的中藥方治療。

改善生活習慣，也能緩解水腫！羅珮嘉建議，久坐久站者，每隔30分鐘活動，或穿著彈性襪、睡前抬腳，以及避免吃太鹹、辣的食物。最重要的是千萬不能因為水腫就不喝水，不喝水反倒會讓身體無法把廢物代謝掉，更容易血液循環不佳，造成腎臟無法將尿液排出，影響身體機能。

羅珮嘉提及，不建議天熱吃太多冰品、冷飲，因為久坐不動又一直喝冰飲，身體代謝會越來越慢，久了反倒會害水分、脂肪積在小腹、肚子、臀部、下半身等部位，建議飲用常溫水為主。

四神湯、紅豆薏仁湯 消水腫

●四神湯：茯苓、山藥、蓮子、芡實都是健脾胃的中藥材，其中茯苓可健脾利水滲濕，山藥固脾肺腎，芡實健脾除溼固腎，蓮子也是補脾益腎，適合多數人的體質，尤其是雨季濕氣很重，或是吃太多冰品冷飲造成的腹瀉、水腫等，服用後可改善脾胃溼氣重的體質。

●紅豆薏仁湯：坊間的紅豆和中藥材所謂的赤小豆形狀不同，一般紅豆較圓潤，赤小豆較扁平細長，一般紅豆利尿消腫效果較赤小豆弱，但配上薏仁，利水消腫效果好，建議選擇大薏仁，排水除濕的效果更好，容易水腫的女性，可於非月經期食用。

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