健康網》真「鉀」！3類高鉀食物消水腫 香蕉入榜

營養師說，吃香蕉、奇異果、哈密瓜等水果，並且選擇低鈉鹽，就能在日常生活飲食中預防水腫；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信大家多多少少都會有水腫的問題，如果水腫了，要如何在飲食方面改善與預防？好食課營養師Angela施沐恩在臉書粉專「好食課」及官網發文說明，需減少鈉離子，多攝取鉀離子。可以吃一些像是蔬菜類：菠菜、莧菜、地瓜葉等，全榖雜糧類：馬鈴薯、山藥、南瓜等，水果類：香蕉、奇異果、哈密瓜等，然後選擇低鈉鹽，就能在日常生活飲食中預防水腫。

水腫原因及「鉀」的幫助

施沐恩表示，「鈉」跟「鉀」負責管理細胞內外的水分。若吃太多重鹹、重口味的食物，高鈉會破壞細胞的滲透壓平衡，使體內水分滯留過多而造成水腫。因此，攝取足量的鉀，可以協助維持體內水平衡，避免水腫的發生，也可以幫助舒張血管壁，使血液更容易通過，達到降血壓的效果。

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施沐恩表示，菠菜、莧菜、地瓜葉、空心菜、韭菜都含有高量的鉀；示意圖。（資料照）

高鉀食物消水腫

蔬菜類：菠菜、莧菜、地瓜葉、空心菜、韭菜都含有高量的鉀。施沐恩提醒，鉀容易因烹煮而流失（尤其又以葉菜、菇類更為嚴重），因此盡可能地降低烹煮時間，可以更大程度的保留鉀。

全榖雜糧類：馬鈴薯、山藥、南瓜、地瓜、紅豆等，都是鉀的良好來源，除此之外，還可以補充到膳食纖維，預防多種慢性疾病的發生。

水果類：施沐恩表示，香蕉、奇異果、哈密瓜、番茄、木瓜等，皆是不錯的補鉀選擇。

選擇低鈉鹽：她提到，低鈉鹽即是將部分的鈉以鉀取代，同時還保留了相同的鹹味，因此平常也可以用低鈉鹽來做為日常調味用鹽。

鉀攝取量與注意事項

施沐恩指出，最新出爐的國民營養調查之中，發現19-44歲的成年人的鉀攝取量，都不到建議攝取量。美國標準：男性3400毫克/日、女性2600毫克/日，顯示國人鉀離子攝取十分不足。

她說，透過正確的飲食選擇和生活習慣，可以預防水腫並維持良好的體液平衡。下次又被水腫困擾時，也可以試試看這些方法，在日常生活中輕鬆預防水腫！若是因為疾病所引起的水腫，尤其是慢性腎臟病，因為腎臟無法將多餘的鉀排出，而導致鉀在體內累積，嚴重時還會心律不整。因此，必須避免高鉀食物的攝取，以免高血鉀發生。

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