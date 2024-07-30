屏東縣補助長者假牙裝置還有餘額 衛局籲符合資格者申請

屏東縣政府補助長者假牙裝置。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府為照顧長者，今（2024）年擴大編列經費3千萬元辦理補助長者假牙裝置，截至7月22日受益人數已有776人；目前補助經費約還有1200萬元的額度，衛生局請符合條件民眾踴躍申請。

屏縣府衛生局指出，長者因缺牙會影響咀嚼功能，裝置假牙有利於長者攝取多元飲食營養，維持身體功能，也能讓每位長者都能擁有一口健全的雙齒，更有自信展開燦爛的笑容，享受美好的老年生活。

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衛生局長張秀君呼籲，請符合資格的長輩攜帶「身分證、印章」至戶政事務所開立屏東縣設籍連續滿三年證明書，再至屏東縣特約牙科醫療院所接受牙醫師評估，如接獲衛生局函知審核通過，申請人即可持審核通過文件至合約牙科醫療院所完成假牙裝置，額滿截止。

屏東縣政府補助長者假牙裝置，去年（2023年）全縣長者受益人數逾1330人，縣民對此補助計畫滿意度達99.53%，縣府因此將編列的補助總額度，從去年2000萬元提高至今年（2024年）3000萬元，且考量照顧偏鄉長者就醫免於奔波，今年也結合牙醫師公會山地醫療巡迴點增設服務點，以利偏鄉民眾就醫方便性。

屏東縣補助長者假牙裝置條件。（取自屏東縣政府衛生局網站）

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