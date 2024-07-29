您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
7旬翁認知衰退少話 成醫智能開刀房清醒開腦改善
〔記者王俊忠／台南報導〕70歲程先生記憶漸差、認知功能衰退，出現言語遲緩，越來越不講話，到成大醫院神經內科檢查，發現右側大腦額葉腫瘤及周邊水腫壓迫腦功能區，由神經外科、神經內科和麻醉部團隊評估後，在智能複合式手術室做清醒開顱手術，術中無疼痛、無焦慮，配合神經功能檢查，並在智能手術室即時高階影像確認病灶完全切除，順利完成手術，術後恢復良好，認知及語言功能也進步許多。
成大醫院指在精密的腦部裡執行手術，毫米之間的差異可能使手術結果大不同，切除多一點可能造成重大神經功能損傷、切除少一點可能使病灶治療不完全，復發率提高。在成大校長沈孟儒、成大醫學院院長沈延盛、成醫院長李經維及外科部長李宜堅全力支持下，建構智能複合式手術室。
請繼續往下閱讀...
這先進的智能手術室能在術前、術中、術後做即時的電腦斷層影像及血管攝影，也能搭配AI技術做核磁共振影像重疊、還能使用即時的影像，藉機械手臂做雷射導引定位，將傳統的顯微開顱手術轉變為安全且具高品質的微創顯微開顱手術，將尖端手術變為日常化。
成醫表示，在先進的智能複合式開刀房中，神經外科的手術團隊（包括部長李宜堅醫師、戴世煌醫師、陳又寧醫師、李柏萱醫師和彭邦碩醫師），和麻醉部主任林中仁、神經部主任黃欽威帶領的團隊，及眾多優秀護理師和放射師通力合作，以高階影像和機器手臂輔助，在神經監測下完成病患清醒的開顱手術。
成醫多團隊的共同合作下，病人在智能開刀房手術中不會感到疼痛，能由麻醉順利至清醒，配合神經功能檢測，再進入麻醉至手術完成，術後也不會因氣管內管造成喉嚨疼痛，提供病人舒適又安全的治療歷程。因為腦內病灶複雜多變，影響神經功能甚鉅，若出現神經學相關症狀，請儘速就診確認病灶，並與醫師密切討論、瞭解疾病及制定良好的治療策略。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應