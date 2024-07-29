7旬翁認知衰退少話 成醫智能開刀房清醒開腦改善

成大醫院智能複合式手術室為患者做清醒腦部手術時有即時偵測神經功能。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕70歲程先生記憶漸差、認知功能衰退，出現言語遲緩，越來越不講話，到成大醫院神經內科檢查，發現右側大腦額葉腫瘤及周邊水腫壓迫腦功能區，由神經外科、神經內科和麻醉部團隊評估後，在智能複合式手術室做清醒開顱手術，術中無疼痛、無焦慮，配合神經功能檢查，並在智能手術室即時高階影像確認病灶完全切除，順利完成手術，術後恢復良好，認知及語言功能也進步許多。

成大醫院指在精密的腦部裡執行手術，毫米之間的差異可能使手術結果大不同，切除多一點可能造成重大神經功能損傷、切除少一點可能使病灶治療不完全，復發率提高。在成大校長沈孟儒、成大醫學院院長沈延盛、成醫院長李經維及外科部長李宜堅全力支持下，建構智能複合式手術室。

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成大醫院智能複合式手術室裡，手術中的病人進行電腦斷層掃瞄。（成大醫院提供）

這先進的智能手術室能在術前、術中、術後做即時的電腦斷層影像及血管攝影，也能搭配AI技術做核磁共振影像重疊、還能使用即時的影像，藉機械手臂做雷射導引定位，將傳統的顯微開顱手術轉變為安全且具高品質的微創顯微開顱手術，將尖端手術變為日常化。

成醫表示，在先進的智能複合式開刀房中，神經外科的手術團隊（包括部長李宜堅醫師、戴世煌醫師、陳又寧醫師、李柏萱醫師和彭邦碩醫師），和麻醉部主任林中仁、神經部主任黃欽威帶領的團隊，及眾多優秀護理師和放射師通力合作，以高階影像和機器手臂輔助，在神經監測下完成病患清醒的開顱手術。

成醫多團隊的共同合作下，病人在智能開刀房手術中不會感到疼痛，能由麻醉順利至清醒，配合神經功能檢測，再進入麻醉至手術完成，術後也不會因氣管內管造成喉嚨疼痛，提供病人舒適又安全的治療歷程。因為腦內病灶複雜多變，影響神經功能甚鉅，若出現神經學相關症狀，請儘速就診確認病灶，並與醫師密切討論、瞭解疾病及制定良好的治療策略。

成大醫院神經外科團隊。（成大醫院提供）

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