健康網》淹水赤腳、游泳當心「類鼻疽」 最重死亡率飆9成

醫師表示，赤腳走在泥水中，甚至在積水中游泳，如果有傷口，可能會感染「類鼻疽」；圖為林邊鎮安中正路積水狀態。（記者陳彥廷攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕強颱凱米掃台，強風豪雨使部分地區產生積水、淹水情形。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金指出，他注意到，不少民眾赤腳走在泥水中，甚至在積水中游泳、苦中作樂。陳志金表示，如果有傷口，可能會感染「類鼻疽」，整體死亡率約2至4成，但是若發生肺炎合併敗血性休克，其死亡率可高達9成。

陳志金在臉書專頁「Icu醫生陳志金」發文表示，如果傷口碰到積水，可能會感染破傷風、鉤端螺旋體及類鼻疽，因此千萬不能掉以輕心。

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陳志金表示，特別要提一下「類鼻疽」，其臨床症狀表現差異相當大：從完全無症狀到急、慢性肺炎，局部感染（皮膚、肌肉、骨骼、腹內器官、泌尿系統及神經系統等），到快速致死性敗血症均有可能。另，他也呼籲大家清理家園，避免蚊蟲孳生，防範登革熱。

清掃家園 手套、口罩、膠鞋不可少

根據疾管署資料，颱風帶來強風豪雨，將自然界土壤中的病原菌帶出地表，容易因清掃時吸入或皮膚傷口接觸帶菌塵土而感染。請民眾風災後清理環境時，務必作好個人防護措施，避免直接接觸污水或污土，以免遭受感染。

災後進行家戶環境清掃時，務必配戴防水手套、穿防護膠鞋及口罩等個人防護，工作完畢應以肥皂洗手，以避免感染類鼻疽。若有疑似症狀應儘早就醫，並告訴醫師居住地區或污水曝露史，才能早期診斷、早期治療。

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