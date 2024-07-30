健康網》吃火鍋不長胖！ 醫授5撇步：豬肉片改里肌肉

陳如瑩提到，在飲食控制時吃火鍋，更好的選擇是魚片、雞肉、菲力牛、沙朗牛、豬里肌等肉片；示意圖。（圖取自freepik）



葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕火鍋是體重控制的首選？因為吃火鍋能夠完美達到飲食均衡的目標，有豐富的蔬菜、蛋白質和澱粉類，而且份量完全可以自行掌控。愛群成長診所小兒科主治醫師陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師-小兒腸胃 親子減重」發文表示，加工過的火鍋料不宜多吃；肉類選擇魚片、雞肉、豬里肌等；沙茶醬熱量高，可改成醬油、醋、蔥花等；湯底選擇昆布湯、蔬菜湯；甜點、飲料要注意份量。

吃火鍋小叮嚀

●肉類選擇

陳如瑩提到，豬肉和牛肉片中，油花較多的部分雖然美味，但在飲食控制時不建議多吃。更好的選擇是魚片、雞肉、菲力牛、沙朗牛、豬里肌等肉片。

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●醬料選擇

陳如瑩說，有時候醬料的熱量容易被忽略，像沙茶醬、芝麻醬、豆瓣醬、花生糖粉、胡麻醬等熱量都很高。如果要加醬料，建議使用基本的醬油、醋、蔥花、白蘿蔔和蒜頭即可。

●湯底選擇

陳如瑩指出，許多湯底，如牛奶鍋、咖哩鍋、沙茶鍋或高熱量的湯頭，會增加隱藏的熱量，建議選擇較清淡的昆布湯、蔬菜湯等湯底。另外，她不建議把湯全部喝完，海鮮與肉類烹煮後，湯裡的普林含量也會增加，

●甜點飲料

陳如瑩提醒，火鍋店的甜點和飲料，如冰淇淋和含糖飲品或汽水，雖然可口但要注意份量，不然前面的飲食控制就白費了。

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