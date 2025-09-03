健康網》吳淡如送走9旬大阿姨 嘆母親姊妹皆有肺部病史

作家吳淡如在臉書感嘆自己的母親與阿姨們，多有肺部疾病病史。（翻攝自吳淡如臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名作家、主持人吳淡如近日在臉書談到，自己的大阿姨近日過世，享壽90歲。同時自己的母親與二阿姨，也是因肺癌過世。

吳淡如在臉書表示，大阿姨在70歲發現肺癌腫瘤後已經割除，然肺癌仍復發，最後的日子過得很辛苦，經過折騰人的治療以後，前幾天她在睡夢中過世，面容非常安詳。

「我母親的三個姊妹，過世的原因應該都是肺癌。」吳淡如表示，母親和二阿姨在發現的時候，都是尾聲了。大阿姨是護理師，對疾病比較有概念，在70歲的時候就發現了，及早割除腫瘤。「過了許多年，這個病還是繞了回來。」同時她近日透露自己進行LDCT時，發現肺部有結節。

作家吳淡如分享兒時照片，回憶自己的母親與阿姨們。（翻攝自吳淡如臉書）

國健署表示，為降低肺癌對國人的健康威脅，國健署目前將肺癌篩檢納入我國第五癌篩檢。因應生活型態改變，女性發生肺癌年齡中位數較男性低，為此國民健康署下修具肺癌家族史之篩檢對象年齡5歲，男性從50歲下調至45歲、女性從45歲下調至40歲；並放寬重度吸菸者條件。符合資格者每2年可享1次免費胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。

此外，參考美國預防服務工作組（USPSTF）建議將重度吸菸者吸菸史條件從30包-年下調為20包-年（平均每天吸菸包數乘以吸菸年數。例如每天1包菸，共吸菸20年；或每天0.5包菸，共吸菸40年，皆為20包-年）。透過降低篩檢年齡與吸菸史門檻，將更多的民眾納入範圍內，以提升篩檢覆蓋率，期更早篩檢出肺癌，提升癌症治療成效，增加存活率，並降低死亡率。篩檢擴大後對象包含：

1.具肺癌家族史：45至74歲男性或40至74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

2.重度吸菸者：50至74歲吸菸史達20包-年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。

