健康網》45歲男肚脹3天未排便 一就醫竟罹大腸癌

一位45歲男子，沒有大腸癌家族史，由於長達3天都無排氣、排便，電腦斷層檢查看到降結腸處有一顆5公分的大腫瘤造成腸阻塞。（台北慈濟醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕一位45歲男子，沒有大腸癌家族史，由於長達3天都無排氣、排便，因而腹脹無法進食就醫，至台北慈濟醫院急診就醫，電腦斷層檢查發現他降結腸處有一顆5公分的大腫瘤，導致腸道完全阻塞。經手術病理檢查，確定為已有淋巴轉移的大腸癌第3期，院方正進一步安排後續化學治療。

據國健署資料統計，大腸癌連續多年位居國人癌症發生人數之首，過去以50歲以上族群為主，但近年臨床明顯觀察到發病年齡有下降趨勢，其中不良的生活型態是主要原因，包括攝取過多紅肉、加工肉品，以及缺乏蔬果、膳食纖維、運動習慣，此外，肥胖、糖尿病、吸菸飲酒及慢性發炎等因素，都會增加大腸癌的風險。

大腸癌發病年齡下降

由於醫療團隊高度懷疑大腸癌，這位病患因腸阻塞無法施行大腸鏡檢查，在與病人討論後，台北慈濟醫院大腸直腸外科陳昱廷醫師為他安排手術切除腫瘤、周圍腸段及淋巴節，術後病理報告確定為已有淋巴轉移的大腸癌第3期，已進一步安排後續化學治療。

陳昱廷醫師指出，大腸癌初期多無明顯症狀，但隨腫瘤長大可能出現腹痛、血便、排便型態改變、糞便變細等表現。若腫瘤逐漸堵塞腸道管徑，則可能導致腸阻塞，發生率約20%，屆時將有無法排氣排便或食欲不振、噁心嘔吐的情形，一旦拖延治療，腫瘤侵犯腸壁就會導致腸壁穿孔破裂，引發腹膜炎或敗血症，死亡風險極高。

臨床上，大腸癌以大腸鏡檢查搭配病理切片判定為主，但會搭配電腦斷層、核磁共振甚至是正子攝影等影像檢查，確認是否有侵犯、阻塞或轉移，進而決定手術方式。

陳昱廷醫師說明，目前大腸癌手術已非常成熟，常見方式包含開腹手術、腹腔鏡微創手術、單孔微創手術與達文西機器手臂輔助手術等。其中微創手術傷口小、恢復快，但對於腸道嚴重阻塞或腹腔沾黏嚴重的個案，仍以開腹方式較為安全，除了切除腫瘤外，也會同步切除前後腸段作為安全距離，並清除病灶周圍的淋巴，以根除癌細胞。

他接著說，術後則會視病人癌別與以化學治療、放射線治療等輔助治療；但若已經是第四期的病人，會以其他治療為主，手術為其二線選擇。整體來看，隨著醫療進步，即使是第3期大腸癌，手術切除後的5年存活率有5至6成，早期發現更可達9成以上。

因應大腸癌年輕化趨勢，衛福部自2025年起將篩檢年齡自原本的50歲下修至45歲，凡年滿45至75歲者，每2年可免費接受一次糞便潛血檢查。若檢查陽性，醫師會安排大腸鏡檢查進一步評估是否有息肉、腫瘤或出血來源。陳昱廷醫師強調，糞便潛血是初步偵測腸道異常的簡單利器，民眾可以善用資源，把握黃金時機提早發現、提早治療。

台北慈濟醫院大腸直腸外科陳昱廷醫師提醒，大腸癌發病年齡下降，其中最要小心的就是不良的生活型態。（台北慈濟醫院提供）

