健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

4旬男不菸酒卻檢出肺腺癌1期 醫：低劑量電腦斷層很重要

2025/09/03 14:41

成大醫院胸腔外科醫師吳晨宇指，四十三歲陳先生不菸不酒，卻因心律不整做電腦斷層意外發現左下肺有一顆一．七公分大的病灶，手術確診為肺腺癌第一期。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕43歲陳先生本身無抽菸、喝酒等不良嗜好，但因心律不整多次到醫院就診，曾做X光檢查均無異常，轉診至成大醫院動心臟燒灼手術時，電腦斷層意外發現左下肺部有1顆1.7公分大的病灶。經胸腔外科評估後，陳先生接受胸腔鏡輔助左下肺節切除術，病理報告確診為肺腺癌第1期。患者接受醫師建議，持續做追蹤檢查。

成大醫院胸腔外科醫師吳晨宇指出，肺癌為全球癌症死因首位，隨著治療進步，肺癌存活率也有進步，但在台灣肺癌仍連續多年高居癌症死因第1名。而肺癌死亡率主要與診斷期別相關，台灣約一半個案確診時已是第4期，5年存活率僅約1成，若能早期發現，存活率可大幅提高。

隨著醫療可近性提升、影像檢查進步及篩檢計畫推動，越來越多個案在X光檢查無異常，但經由電腦斷層發現肺部腫瘤。吳晨宇表示，判斷肺部病灶是否可能惡性，不僅依尺寸大小，評估外觀與質地也是重要依據。若病灶為實心結節，大於0.8公分且有惡性特徵，可考慮直接手術或3個月內追蹤；若為非實心結節，一般稱毛玻璃樣結節，因生長速度較慢，不一定需要立即手術或密集檢查。

吳晨宇說明，針對小顆病灶，肺節切除需要較精細的手術技巧，但相較於肺葉切除術可保留較多肺功能。成醫近年成立智能複合式手術室，能在麻醉後定位病灶切除，手術更精準，也免除病患在清醒狀態執行定位的疼痛與不適。成醫亦致力發展微創手術，幾乎所有病患都可透過單孔胸腔鏡完成手術，相較傳統開胸或多孔胸腔鏡手術，傷口更小且術後恢復更快。

我國國健署針對高風險族群（包括肺癌家族史、重度吸菸者）提供低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢。而沒有風險因子的民眾，可考慮在45至50歲之間做1次LDCT檢查，若結果正常，後續每2至3年追蹤1次即可。吳晨宇提醒檢查後務必由專業醫師判讀影像，評估並安排追蹤或處置，發揮檢查最大效益，以達早期發現、早期治療的目標。

四十三歲陳先生不菸不酒，卻因心律不整做電腦斷層意外發現左下肺有一顆一．七公分大的病灶（箭頭處），手術確診為肺腺癌第一期。（記者王俊忠翻攝）

