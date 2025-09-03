自由電子報
健康 > 杏林動態

教育部澎湖縣樂齡學習數位示範體驗場域 打造高齡友善學習基地

2025/09/03 13:39

樂齡數位學習及休閒園區,澎湖縣長陳光復加入長者表演行列。(記者劉禹慶攝)

樂齡數位學習及休閒園區，澎湖縣長陳光復加入長者表演行列。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖邁向超高齡社會，數位時代也不落人後！澎湖縣今（3）日正式舉行「教育部澎湖縣樂齡學習數位示範體驗場域揭牌暨綠生活營造園區啟用典禮」，由澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、湖西鄉長陳振中、議員蘇陳綉色、許育愷、吳政杰、蔡清續服務處主任蔡清謀等多位貴賓、地方首長及在地居民的共同見證下，開啟數位樂齡新篇章。

2023年起教育部參與行政院國家科學及技術委員會主導的「高齡科技產業-數位賦能推動銀髮世代社會連結計畫」，積極協助推動學習內容與場域資源的數位化整備。透過數位優化與創新計畫，建構高齡友善數位學習環境，充實及完善適合高齡者學習的終身學習課程及課程數位化，協助長者突破數位門檻，實現終身學習與社會參與，促進健康老化。

此次揭牌啟用的澎湖樂齡學習數位場域，結合智慧型手機與平板教學、一對一諮詢服務、實作課程與社群互動學習，專為55歲以上的中高齡族群設計，讓長者能從基礎到進階逐步掌握數位工具，進而活用於日常生活中。根據統計，澎湖縣55歲以上人口達35%以上，數位落差問題亟需各界關注。

另外揭牌也同步啟用「樂齡綠生活營造園區」，結合沙坑遊戲區、綠地休憩空間及戶外活動場域，創造跨世代共融、老少皆宜的生活空間，呼應數位與實體並進的場域設計理念。未來澎湖縣樂齡學習數位場域將持續開設多元數位課程、擴大服務對象，並透過教育部的政策支持，持續強化學習內容、提升數位接軌力。

澎湖縣樂齡學習數位示範體驗場域揭牌,各界嘉賓雲集。(記者劉禹慶攝)

澎湖縣樂齡學習數位示範體驗場域揭牌，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

