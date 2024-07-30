健康網》綠豆水「解毒」養肝又去暑！ 4類人不宜食用

中醫師提到，綠豆具有清熱解毒、利尿消腫、潤喉止渴及明目降壓的功效；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，有些注重養身的人們，會選擇喝點綠豆水消暑解熱！中醫師余雅雯表示，綠豆確實具有清熱解毒、利尿消腫、潤喉止渴及明目降壓的功效。不過，由於綠豆本身是一味中藥，因此出現胃腸薄弱、全身畏寒、腰腿冷痛、腹瀉等症狀時，不建議食用。

紅豆水利水 綠豆水清熱

余雅雯於臉書粉專「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文分享，《本草綱目》記載綠豆有「補益元氣，調和五臟」的功效，能清熱消暑，利尿消腫，潤喉止渴及明目降壓。現代研究也證實綠豆蛋白質高、脂肪低，熱量不高但富含膳食纖維，能降低膽固醇及血脂肪，有助於腸胃蠕動及促進排便。

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余雅雯進一步提到，在中醫觀點中，「火氣」是身體出現紅、腫、熱、痛、發炎的綜合性表徵。綠豆有清熱解毒、顧胃之效，可以消除暑氣，治療汗疱疹等皮膚熱毒之症，如和飲酒造成的濕熱之毒。搭配紅豆有不錯的消暑和祛濕效果，特別適合夏季養心。

關於紅豆水與綠豆水的差異，余雅雯解釋，中醫認為，夏季養生重在養心，紅豆清熱祛濕、消腫解毒、清心除煩、補血安神，還能為身體補充鉀、鎂、磷、鋅、硒等營養元素。紅豆水和綠豆水最基本的差異在於「紅豆水利水」、「綠豆水清熱」。

綠豆、豆皮及豆芽有不同功用

綠豆「解毒」養肝又去暑！余雅雯提及，《本草綱目》記載：「綠豆消腫下氣，治寒熱，止泄痢，利小便，除脹滿，厚實腸胃，補益元氣，調和五臟，安精神，去浮風，潤皮膚，解金石、砒霜、草本等一切毒。」綠豆味甘、性寒，入心胃兩經，具有清熱消暑、利尿消腫、潤喉止渴及明目降壓的功效。

綠豆、豆皮及豆芽各有不同功用，余雅雯說明，綠豆可消腫通氣，清熱解毒，補腸胃，治傷風頭痛；綠豆皮甘寒無毒，能解熱毒，治頭風頭痛；綠豆芽甘平，解酒解熱毒，利三焦；綠豆莢可治長期血痢。但要注意綠豆本身是一味中藥，有些情況下不宜食用，如胃腸薄弱、全身畏寒、腰腿冷痛、腹瀉等症狀，因此服用中藥時能否吃綠豆應根據病情而定。

自製解毒水「綠豆甘草飲」

余雅雯建議，可自製萬用解毒水「綠豆甘草飲」飲用。做法簡單，先準備甘草3片、綠豆1碗，洗淨後無需浸泡，加5碗水，水滾後熄火即可飲用。或用保溫罐、燜燒罐將綠豆及甘草放入罐中，悶泡後即可飲用。

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