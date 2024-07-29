健康網》水喝夠還要懂喝！ 3黃金時段曝光 「這時」飲用促排便

營養師提到，起床喝水，可幫助醒腦、促進排便；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家都知道喝水的重要性，但您知道喝水也有黃金時段嗎？營養師張語希表示，水分補充充足之餘，也要注意補充的時間，建議在每天起床、餐前，以及外出時飲水，像是起床喝水，有助於醒腦，還能促進排便。

張語希在粉絲專頁「營養師 張語希」發影片分享，最近有許多人因為太陽太大，在戶外活動時中暑，而昏倒的案例，顯示出喝水的重要性。不過，水分補充充足之餘，其實也要注意補充的時間，下為一定要喝水的3個時間點：

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●起床喝：幫助醒腦、促進排便。

●餐前喝：增加飽足感。

●外出喝：減少中暑。

5尿液顏色 判斷飲水量

判斷1天飲水量是否足夠，可從尿液顏色判讀。國健署說明，正常情況下，尿液多呈透明狀，顏色由淡黃色到黃褐色，尿液顏色會隨著食物、藥物、維生素以及疾病影響而有所不同，因此尿液可作為人體是否需要補水，或是身體情況是否良好的基礎簡易指標，以便每天自我審查身體狀況。

●透明無色：表示體內水分可能過多，不需要補充水分。

●透明黃色（淺黃色）：表示體內水分充足，可正常補充水分。

●黃色：可能有1段時間未補充水分或有持續出汗，需要持續補充水分。

●烏龍茶色：表示身體可能已出現缺水狀態，要立即補充水分。

●濃茶色：可能1-2天完全沒有水分攝取，此時喝水可能對於腸胃吸收速度已經太慢，建議尋求醫療協助。

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