健康網》看奧運想學射箭 醫：新手拉弓慎防「弦擊」

射箭女團成功戰勝美國隊晉級8強，可惜不敵南韓而無緣4強。（資料照）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕巴黎奧運進入第2天，今（28）日女子射箭團體賽，我國雖晉級8強，但不敵南韓而無緣晉級四強。若想學習射箭，醫師吳易澄提醒，初學者在學習拉弓過程中，最常因「弦擊」拍打到胸部或握弓手臂內側，導致瘀傷，建議可以使用臂部和胸部護具、穿著緊身衣物，以及正確姿勢防止受傷。

重複動作、過度使用易受傷

台灣女子射箭隊首戰獲勝大快人心，或許讓不少人萌生學習射箭的念頭。桃園聯新運醫中心醫師吳易澄於臉書粉專「吳易澄醫師-運動醫學 復健醫學」與個人網站發文表示，射箭是一項悠久歷史的運動，結合了精確、力量和紀律，但它也帶來了一些特定的受傷風險。

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他彙整資料指出，弓箭主要分為傳統弓（長弓或短弓）、現代弓（反曲弓和複合弓）以及複合弓，而反曲弓是目前奧運射箭唯一的比賽項目。射箭常見受傷主要源於重複動作、不正確的技術或過度使用，可能範圍從輕微的水泡和繭到更嚴重的情況，如肩部受傷、肌腱炎和慢性過度使用傷害。

肩膀、拉弓臂最常受傷

吳易澄表示，射箭雖然通常被認為是一項安全的運動，但由於重複動作、不正確的技術或過度使用，仍然存在幾種特定的受傷風險。根據研究統計，最常見的受傷部位是肩膀（46.9%），特別是拉弓臂（28.2%），其次是頸部／背部（19.9%）和弓臂的肩膀（18.7%）。

在射箭過程中，最常引起問題的階段是拉弓（44.6%），其次是瞄準（17%）和放箭（16.7%）。受傷最多的弓種類則是反曲弓（40.2%）、複合弓（25%）和傳統弓（23.2%）。

根據不同類型的弓，如傳統弓、反曲弓和複合弓，受傷的部位往往有所不同。例如使用傳統弓的射手，手指屈肌腱肥大是常見的，而使用複合弓時，上臂和肩膀容易受傷。

平均恢復至上場時間，最常見的是1到4週（34.3%），22.2%需要1到3個月，22.2%的人雖然康復可比賽，但其中31.38%的人可能疼痛持續超過6個月，或在受傷多年後仍然有部分疼痛。

醫師提到，射箭其中一項運動傷害是肌腱炎，特別容易發生在肩部、肘部和手腕；圖為情境照。（圖取自freepik）

拉弓5傷害 肌腱炎、水泡也上榜

●弦擊（string slap）：弦擊可能是初學者中最常見的受傷。這種受傷發生在弓弦從拉弓釋放後「拍打」到胸部或握弓的手臂內側，雖然這些受傷並不危險，但可能導致瘀傷。這通常是由於姿勢不當、穿著寬鬆的衣物或不正確的設備造成，預防的方法包括使用臂部和胸部護具、穿著緊身衣物，以及確保正確的姿勢。

●水泡和繭：長時間使用弓箭可能會導致手的水泡和繭，特別是在拉弓的手指上。因為在拉弓和釋放弓弦時，皮膚受到重複的摩擦和壓力，這些輕微的受傷可以通過使用保護裝備，如指套或手套來減輕。

●肌腱炎：肌腱炎，特別是在肩部、肘部和手腕。手肘的情況被稱為「射箭者的肘部」，是由於拉弓至全拉時施加的壓力，對肘部造成了壓力增加。症狀包括手肘的劇烈疼痛、受傷區域的鈍痛、壓痛和輕微腫脹。處理肌腱炎的方法包括休息、消炎治療和加強受影響肌腱的運動訓練。

●手部割傷和刺傷：射箭者中也有報告手部受傷，包括割傷、刺傷和撕裂，這些受傷通常發生在不當處理箭矢或設備故障時，使用保護手套和小心處理箭矢，可以顯著降低受傷風險。

●慢性過度使用傷害：慢性過度使用傷害，如重複性傷害、撞擊綜合症和沾黏性關節囊炎（冷凍肩），在進行高重複訓練而缺乏足夠休息的射箭者中很常見。這些傷害是隨著時間的推移，對肌肉、肌腱和關節施加的累積壓力造成的。預防過度使用傷害的策略，包括結構化的訓練計畫、定期休息和交叉訓練，以保持整體肌肉平衡和關節健康。透過適當的熱身、使用保護裝備及保持正確的姿勢和姿勢，射箭者可以顯著降低這些慢性傷害的風險。

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