健康網》拳擊女將吳詩儀直闖8強！ 對手藥檢出「利尿劑」禁賽

昨（27）日，台灣拳擊女將吳詩儀（左）在巴黎奧運女子60公斤級首輪，以5：0擊敗南韓名將吳妍智（右），晉級16強。（資料照）

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奧運拳擊》奈及利亞對手藥檢未過 吳詩儀免戰直闖8強

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2024巴黎奧運現正開打！台灣拳擊女將吳詩儀昨（27）日在女子60公斤級首輪，以5：0擊敗南韓名將吳妍智，晉級16強。原訂16強對手奈及利亞的奧根塞米洛蕾（Cynthia Ogunsemilore）因藥檢檢出利尿劑遭禁賽，確定直接晉級8強。桃園聯新運醫中心醫師吳易澄表示，利尿劑能加速排泄，可能會減輕體重、遮蔽其他藥物，所以歸類在運動禁藥，賽內外都不能使用。

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吳易澄在臉書專頁「吳易澄醫師-運動醫學 復健醫學」發文分享，利尿劑是S5類的運動禁藥，醫療用途可治療高血壓、心衰竭或減緩水腫狀況，但因為能加速排泄，有減輕體重、遮蔽其他藥物的可能，所以歸類在運動禁藥，屬於賽內外都不能使用。

除了利尿劑外，吳易澄提及，未經核可藥物；用來治療雄性性腺功能地下的同化性物質（雄性類固醇等）；治療貧血、雄性性腺功能低下、生長激素不足的胜肽類荷爾蒙、生長因子及相關物質；治療氣喘或呼吸道疾病的乙二型作用劑；以及治療乳癌、糖尿病、女性不孕、多囊性卵巢的抗雌激素活性製劑等藥物，也列入禁藥名單中。

吳易澄舉例，過往使用過類似運動禁藥的知名球星，包括前洋基8屆全明星二壘手卡諾（Robinson Cano），在2018年水手隊時期時，也曾因藥檢陽性，被禁賽80場。

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