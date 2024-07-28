728世界肝炎日》醫談亞洲人肝癌主因「患者注意4點」

醫師說明，亞洲人罹患肝癌最大的原因，是病毒性肝炎。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年的7月28日是「世界肝炎日」，陳榮堅表示，亞洲人罹患肝癌的最大原因，是病毒性肝炎，也就是B、C型肝炎；同時患者應定期追蹤，並且避免過度使用肝臟。陳榮堅臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」說明，世界衛生組織（WHO）將每年的 7 月 28 日訂為世界肝炎日。

為什麼我們要重視肝炎呢？陳榮堅表示，亞洲人罹患肝癌最大的原因是「病毒性肝炎」——B、C 型肝炎。感染 B、C 型肝炎者容易演變成慢性肝病、肝硬化，甚至是罹患肝癌。

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「雖然有越來越多藥物可治療，但是要記得它們都是病毒。」陳榮堅表示，以現在醫學來說，就算治療好到已經檢測不到病毒，或者病毒指數相當低，但只要太累或過度使用肝臟，就很容易讓病毒型肝炎再度復發。

因此陳榮堅提醒，患有病毒型肝炎的人需要一輩子保持警覺、定期追蹤，不要太過勞累或過度使用肝臟。

B 型肝炎帶原者要注意這四點：

1. 定期追蹤檢查肝功能

2. 避免抽菸、喝酒等不良習慣

3. 維持正常生活作息、均衡飲食

4. 遠離成分不明藥物或偏方

最後陳榮堅提醒，預防及治療肝炎很重要，一旦發現感染肝炎，千萬不要諱疾忌醫。國民健康署也有提供 45-79 歲，未曾接受 B、C 型肝炎檢查者，終生一次免費 B、C 型肝炎篩檢服務，符合年齡者可以多加利用，確認自己是否有感染肝炎。

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