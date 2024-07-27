健康網》靜脈曲張血流滿地 醫授血管破裂自救2招

醫師表示，當靜脈血管破裂時，趕緊壓住出血位置、坐下或躺下，把腳抬高，以減輕壓力來自救。（圖取自袁于婷臉書）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕綜合媒體報導，一位60歲女性街友在台北火車站靠近捷運紅線入口的女廁，因腿部靜脈曲張造成血管破裂出血。禾馨民權婦幼診所血管外科專任醫師袁于婷表示，當靜脈血管破裂時，宜趕緊壓住出血位置、坐下或躺下，把腳抬高減輕壓力來自救。

袁于婷在臉書專頁「微創靜脈曲張女醫師 袁于婷」發文說明，靜脈曲張患者因靜脈血液回流不良，導致血液堆積在腳上，一方面會造成長期的發炎反應，發炎反應可能會造成皮膚搔癢；另一方面靜脈壓力增加，使靜脈變薄、血管壁脆弱，當皮膚癢再加上血管變脆弱，就容易抓破血管。

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袁于婷表示，靜脈高壓的壓力雖高、很難止血，但終究不是動脈血管，壓力有限，只要壓住出血點，幾乎不太可能因為靜脈出血導致休克。大部分加壓後慢慢會止血，止血之後盡快就醫治療即可。自救方法不難，只要壓住出血位置，坐下或躺下，把腳抬高減輕壓力。

袁于婷指出，靜脈突起處及腳踝是容易出現靜脈曲張靜脈高壓的破裂出血位置，如真的遇到，不要驚慌，先控制出血並盡快就醫。而預防勝於治療，如果有靜脈曲張問題，可先讓醫師評估。

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