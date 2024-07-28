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健康網》不只泡鹽水！ 國健署授3撇步鳳梨不咬舌
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏天可是品嚐鳳梨的最佳時機！產季大約是每年的3-8月。國健署在臉書粉專「食在好健康」發文表示，有些人吃鳳梨時會碰到「咬舌頭」的問題，是因為有鳳梨酵素，可以試試看3個小撇步：抹鹽或用鹽水浸泡、加熱料理烹煮、完整消除果皮，試過這些方法就可以免於被「咬」，開心的吃鳳梨。
鳳梨營養好處多多
國健署指出，鳳梨含有維生素C、膳食纖維、鉀等營養素。維生素C具有抗氧化、維持免疫系統、促進膠原蛋白合成、幫助傷口癒合的作用，而膳食纖維除了可以讓排便順暢外，也具有降低膽固醇、幫助腸道菌生長等功效。
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國健署說，不同品種含量也有差異，像是金鑽鳳梨中的維生素C，每份可以達到26毫克，甘蔗鳳梨中的膳食纖維可達1.5克。國健署建議，每次鳳梨可吃大約一個拳頭大小，或者切小塊放入碗中，約8分滿的份量（可食量是110克）。
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