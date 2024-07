巡迴宣導失智症 北市「微笑樂智號」開跑

台北市衛生局打造「微笑樂智號」胖卡車,自7月27日至9月22日將巡迴台北市各區,邀請大小朋友一起認識失智症及了解失智症警訊徵兆。(台北市衛生局提供)

〔記者林承鴻/台北報導〕為響應國際失智症協會今年倡議主軸「為失智症行動的最佳時刻」(Time to Act on Dementia, Time to Act on Alzheimers),台北市衛生局打造「微笑樂智號」胖卡車,自今(27)日至9月22日將巡迴台北市各區,邀請大小朋友一起認識失智症及了解失智症警訊徵兆。

「微笑樂智號」巡迴有「健腦遊戲體驗」,可用認知遊戲測試大腦活躍程度。還有「失智症者視角沉浸式體驗展」以「失智症者眼中的世界」、「失智症跟你想的一樣嗎」策劃沉浸式體驗展,藉由聲音聆聽和情境式解決方案,讓民眾更加同理失智症者。 最後還有「藝術共創響應」邀請民眾共同完成藝術創作,一起成為失智友善城市的一員。

台北市衛生局局長陳彥元指出,台北市已進入超高齡社會,高齡人口伴隨失智症者逐年增加,依據衛生福利部台灣社區失智症流行病學調查「65歲以上長者失智症盛行率7.99%」推估,截至今年6月底台北市失智症人口約4萬5000人。

陳彥元表示,為增進市民對失智症的認識,近年衛生局積極走入社區、學校、職場,辦理多元特色且趣味的活動,除幫助市民學習相關知識,也增加對失智症者的友善態度。

衛生局邀請大小朋友踴躍參加「微笑樂智號」胖卡巡迴,認識失智症及了解失智症警訊徵兆,以利及時就醫診斷,並力行「趨吉、避凶」的健康生活型態,「趨吉」為多動腦、多運動、多社會互動、均衡飲食並保護聽力;「避凶」為避免三高、抽菸、頭部外傷及憂鬱,以遠離失智症的發生。

台北市衛生局打造「微笑樂智號」胖卡車,邀請大小朋友一起認識失智症及了解失智症警訊徵兆,圖為巡迴推廣活動日程表。(台北市衛生局提供)

