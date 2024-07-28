健康網》挑選龍眼3技巧！ 看果實+外殼就對了

農糧署表示，龍眼屬無患子科，又稱桂圓、福圓，耐風、耐旱，又耐修剪。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕又到了龍眼盛產的季節了，要如何挑選出好吃的龍眼呢？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享挑選3原則，枝幹完整：無脫落單顆果實，無裂果且飽滿：輕壓果實有彈性，果皮黄褐色：略带果粉。

農糧署表示，龍眼屬無患子科，又稱桂圓、福圓，耐風、耐旱，又耐修剪。不僅是果樹，也是很好的庭園樹、公路行道樹，龍眼果樹用途廣，木材堅韌，紋理美觀，可以做傢俱及雕刻製品。

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農糧署指出，龍眼除了鮮食，還能烘焙做成龍眼乾，當補品或再製成各式甜點都非常美味，龍眼花更是重要的蜜源植物，深受蜜蜂喜愛，採製做成香甜的龍眼蜜。而龍眼冷藏保存有一週的賞味期：將龍眼外殼，噴撒少許水分，以餐巾紙包裹，裝進塑膠袋中綁緊，放入冷藏。常溫保存：放置陰涼、通風處，並當天食用完畢。

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