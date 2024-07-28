自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》挑選龍眼3技巧！ 看果實+外殼就對了

2024/07/28 06:32

農糧署表示，龍眼屬無患子科，又稱桂圓、福圓，耐風、耐旱，又耐修剪。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕又到了龍眼盛產的季節了，要如何挑選出好吃的龍眼呢？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享挑選3原則，枝幹完整：無脫落單顆果實，無裂果且飽滿：輕壓果實有彈性，果皮黄褐色：略带果粉。

農糧署表示，龍眼屬無患子科，又稱桂圓、福圓，耐風、耐旱，又耐修剪。不僅是果樹，也是很好的庭園樹、公路行道樹，龍眼果樹用途廣，木材堅韌，紋理美觀，可以做傢俱及雕刻製品。

農糧署指出，龍眼除了鮮食，還能烘焙做成龍眼乾，當補品或再製成各式甜點都非常美味，龍眼花更是重要的蜜源植物，深受蜜蜂喜愛，採製做成香甜的龍眼蜜。而龍眼冷藏保存有一週的賞味期：將龍眼外殼，噴撒少許水分，以餐巾紙包裹，裝進塑膠袋中綁緊，放入冷藏。常溫保存：放置陰涼、通風處，並當天食用完畢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中