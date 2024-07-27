健康網》提升運動表現 中醫多元治療「八段錦、太極拳」上場

中醫師指出，運動員可以透過定期演練八段錦、太極拳來增強身體的抗壓能力，減少受傷風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全台瘋奧運颳起運動風，選手想要拚出好成績，中醫也能來幫忙。陽明、建功馬光中醫診所醫師陳柏太指出，運動員在激烈的賽事中必須保持最佳狀態，長時間的高強度訓練常導致肌肉疲勞、運動勞損及心理負荷。中醫結合八段錦、太極拳、瑜伽、氣功導引等方法，為運動員提供了更多面向的支持協助，既能快速修復患部，同時能提升整體表現。

氣功導引—八段錦與太極拳

陳柏太表示，八段錦作為傳統氣功導引之一，由八個簡單的動作組成，透過深度呼吸法和特定的動作，調和體內能量，針對肌肉群進行伸展和強化，例如腰、背部和下肢，增強肌肉柔韌性和關節靈活性。

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太極拳也很注重身體的流動性、平衡和協調，幫助減輕肌肉、筋膜的異常緊繃，對於選手在比賽中的反應速度影響深遠。

運動員可以透過定期演練八段錦、太極拳來增強身體的抗壓能力，減少受傷風險。

中醫師表示，透過瑜伽、冥想來平衡脈輪，調和身心靈的平衡，從而提升運動表現和更快速的傷勢復元；圖為情境照。（圖取自freepik）

脈輪平衡—瑜珈與冥想

陳柏太指出，印度自然療法中的脈輪理論，認為人體有七個主要能量中心，通過按摩、能量調和和穴位刺激，不僅有助於減輕疲勞，同時提升情緒、認知和靈性層面的力量。透過瑜伽、冥想來平衡脈輪，調和身心靈的平衡，從而提升運動表現和更快速的傷勢復元。

他表示，以上方法不僅有助於減輕肌肉疲勞，還能改善姿勢、增強核心力量，並且舒緩選手比賽前的緊張情緒。結合中醫的針灸治療和傷科推拿手法，有效刺激體內經脈的流動，促進受傷部位的康復，讓運動員能在比賽中表現出色。

陳柏太強調，中醫療法以其歷史悠久的文化底蘊和獨特的治療方法，結合到運動員的日常訓練和醫療保健中，進而提升運動表現和運動醫學的豐富度，將有助於更多運動員克服各種挑戰，在比賽中取得好成績。

中醫多元化治療提升運動表現。（馬光中醫診所提供）

陽明、建功馬光中醫診所醫師陳柏太。（馬光中醫診所提供）

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