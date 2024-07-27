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免費肝炎篩檢 桃園還有48萬人未做 快把握！
〔記者謝武雄／桃園報導〕肝癌為國人癌症死因第2位，28日世界肝炎日，桃園市政府呼籲呼籲年滿45至79歲（原住民40至79歲）民眾儘早接受終身一次免費的B、C型肝炎篩檢服務，符合資格民眾可至本市534家成人預防保健合約院所、13區衛生所接受免費的肝炎篩檢，降低 B、C 型肝炎威脅，為健康把關。
衛生局指出，桃園市符合公費B、C型肝炎篩檢資格有98萬餘人，自100年起桃園市B、C型肝炎篩檢50萬4,331人，篩檢涵蓋率達51.1%，但尚有48萬餘人未接受篩檢，由於B、C型肝炎感染後不治療，每4人有1人會變成肝硬化，每20個肝硬化病人有1人會併發肝癌，桃園市在112年因慢性肝病、肝硬化死亡者更高達260人。
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衛生局表示，由於C肝感染初期除了感到疲憊倦怠外幾乎無症狀，等到發現有狀況時，大多已進展到肝硬化甚至是肝癌，因此早期發現早期治療是避免肝臟病變的關鍵；肝炎篩檢為免費，民眾僅需依各醫療院所之收費標準自付掛號費即可接受終身一次的B、C型肝炎篩檢，如篩檢結果呈現C型肝炎陽性，其口服新藥（DAA）也有健保給付，服藥期間只要8至12週，副作用低，治癒率高達98%。
此外，避免接觸危險因子也是重要的護肝小撇步，包括不與別人共用針具、刮鬍刀、牙刷、指甲剪，不從事無保護的性行為等；更多B、C型肝炎篩檢資訊可至桃園市政府衛生局官網查詢。
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