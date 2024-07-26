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健康網》假牙別戴24小時！ 專家：飯後、睡前記得取下清潔

2024/07/26 20:15

醫師指出，配戴假牙目的主要是要重建缺牙、重建咀嚼力，並且能好好磨碎食物並吞嚥；圖為情境照。（圖取自photo AC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，許多長輩都有配戴活動假牙的需求，但每天應該戴多久？應該使用假牙黏著劑與清潔劑嗎？食藥署邀請台北醫學大學口腔衛生學系教授黃茂栓來為民眾做詳細說明。

黃茂栓指出，無論是全口式或局部的活動假牙，都是可拆卸、且須靠口腔黏膜與固定牙做支撐。配戴目的主要是要重建缺牙、重建咀嚼力，並且能好好磨碎食物並吞嚥。此外，活動式假牙對於口腔的支撐性、外型的美觀及清楚的發音都有幫助。

三餐飯後取下假牙清潔

黃茂栓表示，民眾應該在三餐飯後取下清潔，避免藏污納垢、產生異味，若有社交需求可套回，直到晚上睡前再取出清潔，並讓口腔放鬆，直到隔日早餐前再套上即可。

勿將假牙清潔劑入口洗漱

黃茂栓說，正確清潔，是保護假牙最重要的一件事！在清潔假牙時，應使用軟毛刷，可預防假牙損傷，並避免牙菌斑和其他細菌滋生。若是搭配假牙清潔錠或清潔粉，一定要將假牙取下做清潔，並用大量清水沖洗乾淨。

黃茂栓提到，過去曾有民眾將假牙清潔劑直接放入口中洗漱，此舉可能讓清潔劑中的化合物對口腔黏膜造成刺激與傷害。

定期看牙醫檢視假牙的密合度

黃茂栓指出，正常情況下，做好的假牙會讓牙基與咬合達到平衡。但隨著使用時間越久，牙床骨頭會隨著時間漸進的萎縮，假牙可能會因為不密合而慢慢鬆脫，讓人想藉由假牙黏著劑來固定。建議最好的方法是定期看牙醫，檢視活動假牙的密合度，進而調整、維修假牙，才是穩健配戴的好方法。

食藥署提醒，假牙清潔錠與假牙黏著劑都屬於第一等級醫療器材，民眾購買前，應認明產品的醫療器材許可證，並詳閱說明書，確保買到的是合法醫療器材。使用後也應該徹底清洗，避免過敏反應。

食藥署強調，活動假牙需要靠天然牙支撐，因此保護好真牙非常重要，提醒長輩們平時維持口腔衛生，定期做口腔健康檢查，才能擁有一口健康的牙齒。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第984期

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