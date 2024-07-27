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健康網》花生不是堅果！ 農糧署曝「落」花生的由來

2024/07/27 07:32

農糧署提到，花生在6大類食物中屬於「油脂與堅果種子類」，但在生物學分類上不屬於堅果，而是莢果；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道一些花生的冷知識嗎？其實花生應該要叫「落花生」。農糧署揭密落花生的由來，受粉後花瓣凋落，子房柄向下生長，將子房「推」入土中發育成莢果，地上開花、地下結果，所以叫做「落花、生」。搭配麥芽製成風味獨特、香氣四溢的花生糖；或是以花生仁和紅糖，製作綿密鬆軟可口的花生湯，都別有一番風味。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，花生在6大類食物中屬於「油脂與堅果種子類」，但在生物學分類上不屬於堅果，而是莢果。花生、黃豆與扁豆，都是具有莢果的豆科植物。

農糧署提到，雲林和彰化為花生主要產地，農曆5-7月採收為「春豆」，10-12月則為「冬豆」。這兩者皆富含蛋白質、不飽和脂肪酸等營養，種皮還含有白藜蘆醇、前花青素等天然抗氧化物。

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