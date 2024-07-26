不用天天吃藥！ 長效針劑有望終結愛滋

在非洲進行的雙盲試驗顯示，長效針劑預防效果達100%，有助於實現終結愛滋的目標；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕PrEP（暴露愛滋病毒前預防性投藥）已被證實能有效預防愛滋病毒（HIV）感染，但目前多為口服藥物，且需每天服用才有效，德國慕尼黑舉行的愛滋病大會發佈了一項「長效針劑型」PrEP的三期臨床試驗成果，亞東醫院感染管制中心主任楊家瑞指出，這項在非洲進行的雙盲試驗顯示，長效針劑預防效果達100%，主要是每年只需注射兩次、提升用藥順從性，有助於實現終結愛滋的目標。

楊家瑞指出，該研究收納5300名生理女性，包括懷孕和哺乳婦女，分成「每年施打兩次的長效型針劑」與「每日口服預防藥物」兩組，結果顯示，使用口服藥物組仍有2%至2.4%的感染機率，而長效針劑組的感染機率則為0%，也就是在2134名女性中，HIV感染病例為0例，這對預防愛滋病是革命性的進展。

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這項試驗結果也在發表在權威性指標「新英格蘭醫學雜誌 （The New England Journal of Medicine」。楊家瑞說，過去在非洲進行的HIV口服藥物預防試驗多宣告失敗，主要是沒辦法維持每天服藥，相較之下，長效針劑每打一次效果可持續半年，且長效針劑的安全性與副作用與口服藥物無顯著差異。

「除了保險套、口服藥物，長效針劑將成為重要防治手段！」楊家瑞說，我國去年HIV感染人數為940人，首次跌破千例，近年透過大量診斷新感染者並給予藥物治療，讓病毒量降至測不到的水平，進而減少病毒傳播，此外疾病管制署也持續執行公費計畫，補助高風險族群接受口服藥物預防，雖然有效降低感染風險，但效果並非百分百，未來若能加入更有效的預防手段，尤其對於無法配合按時用藥族群，將有助於實現愛滋零感染的目標。

至於非洲女性的試驗結果是否適用於亞洲女性？楊家瑞說，學理上來看其預防效果同樣適用，另有針對男男性行為者的臨床試驗，預計年底或明年初公布結果，將使風險族群的預防策略更完整；目前台灣已申請將此針劑用於治療已感染者，特別是針對多重抗藥性患者，未來若要用在預防上，則需進一步申請適應症，預計一、兩年內有望取得。

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