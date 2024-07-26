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健康網》什麼時候需要割包皮？ 醫：4情況請割！
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕如果要割包皮，什麼情況割比較好？台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文分享4情況要割包皮，包括：避免龜頭包皮炎、嚴重感染或紅腫、包皮嵌頓、包皮過長或緊縮。
●包皮過長或緊縮：若包皮無法順利露出龜頭，可能需要進行包皮環切手術，也就是俗稱的，割包皮。
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●避免龜頭包皮炎：包皮過長可能導致清潔困難，增加細菌滋生和發炎風險。在這種情況下，醫生可能會建議進行手術，以徹底解決問題。
●嚴重感染或紅腫：當包皮出現嚴重感染或明顯紅腫時，可能需要手術治療，切除受感染組織，控制感染。
●包皮嵌頓：最後這種情況，恐怕由不得你，只能趕進送醫。當包皮卡在龜頭後方，造成嚴重不適。在這種緊急情況下，醫生可能會考慮割除包皮解除嵌頓，並處理傷口，以快速緩解症狀。
他表示，雖然GG挨刀聽起來很可怕 ，但現在有包皮槍。相比傳統手術方法，使用包皮槍通常有以下優點，縮短手術時間、減少出血、傷口愈合較快。
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