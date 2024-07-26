健康網》腳部泡水要擦乾！醫：「浸泡足」皮爛更可能害命

要避免浸泡足綜合症，最好的方法是預防，醫師建議，記得常常保持腳部乾燥和溫和的被動加熱足部。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕凱米颱風帶來強風豪雨，造成全台多處鄉鎮嚴重淹水，長庚醫院皮膚科醫師吳明穎表示，很多人家中仍積水未退，長時間泡在水裡，皮膚很容易出現「浸泡足綜合症」，嚴重時不只會導致皮膚潰爛，甚至可能危及生命。

吳明穎在臉書專頁「皮膚科 吳明穎醫師」發文分享，浸泡足綜合症又稱作戰壕足，在第一次世界大戰期間，士兵們發現自己長時間站在前線潮濕的壕溝中，面臨寒冷、泥濘和潮濕不乾的環境，很多人都出現了戰壕足。據統計，戰壕足導致了2,000名美國士兵和約75,000名英國士兵的死亡。所以適當的預防和治療還是很重要的。

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她表示，浸泡足綜合症的臨床表現特徵很像大家去泳池玩水後，手腳皺皺泡泡的樣子，但是因為反覆間歇卻又長時間的浸泡在偏溫涼的水中，引起微血管的收縮擴張變化，造成周邊組織受損，產生具燒灼感和瘙癢感的亞急性皮炎。早期表現為紅斑和水腫；後期表現為感覺異常和疼痛。

她指出，因為皮膚完整性被破壞，需要密切注意其他的繼發感染3問題。

●足癬惡化、多足趾間潰瘍。

●細菌引發的凹陷型角質溶解症：這是由Corynebacterium引起的表淺細菌感染，通常在肢端皮膚上形成惡臭的坑洞。

●嚴重時也可以進展為蜂窩性組織炎和壞死：可能引起神經病變、潰瘍和截肢。

要避免浸泡足綜合症，最好的方法是預防，她建議，記得常常保持腳部乾燥和溫和的被動加熱足部。如果已經有疼痛或感覺異常出現，可以使用上控制神經痛的藥物幫忙緩解，期間記得檢查足部恢復狀態，有感染的情形趕快尋求醫療協助。

淹水後形成的積水也為蚊子的繁殖提供了合適環境，吳明穎表示，增加了蚊蟲叮咬的風險和疾病傳播的可能性，像是登革熱、日本腦炎等。

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