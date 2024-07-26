健康網》耐放蔬菜清單曝 營養師：囤糧又顧健康

營養師指出，鮮甜的十字花科蔬菜 炒菜煮湯都好吃，幫助打擊身體自由基、降發炎。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕進入颱風季，隨時都要做好囤糧準備！然而蔬菜總是有種容易放壞掉的既定印象，你知道什麼菜耐放又營養嗎？營養師高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」發文分享，耐久放蔬菜採買清單，包括：高麗菜、青花菜、洋蔥、玉米筍、甜椒、大黃瓜及小黃瓜、紅蘿蔔及白蘿蔔、黑木耳及白木耳、四季豆、大白菜、冬瓜、香菇。

●高麗菜：鮮甜的十字花科蔬菜 炒菜煮湯都好吃，幫助打擊身體自由基、降發炎。

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●青花菜：消化後產生的「吲哚」物質，能幫助細胞修復 降低致癌機率。

●洋蔥：辛香類的食材能幫助強化免疫系統，拿來炒蛋就很美味。

●玉米筍：含葉黃素及玉米黃素，減少3C藍光對眼睛的刺激，玉米筍的熱量低、纖維高，單吃就很爽口。

●甜椒：豐富植化素、維生素A、β胡蘿蔔素。維持粘膜健康、提升防護力，可以選擇各種顏色來獲取不同的營養。

●大黃瓜、小黃瓜：含水量豐富的瓜類蔬菜，使肌膚水嫩Q彈！具礦物質鎂可幫助放鬆心情。大黃瓜煮湯、小黃瓜涼拌、單吃或炒菜都很適合。

●紅蘿蔔、白蘿蔔：紅蘿蔔鞏固黏膜健康、白蘿蔔十字花科蔬菜抑制自由基、保護細胞！兩個搭在一起料理也對味。

●黑木耳、白木耳：炒菜、煮甜湯都好吃，水溶性膳食纖維能增加飽足感、助排便。

●四季豆：很好入口的蔬菜，豐富膳食纖維幫助排便順暢、維持腸道健康。

●大白菜：口感軟嫩鮮甜，膳食纖維幫助降血脂、清血管。

●冬瓜：豐富鉀離子減少鈉含量囤積，幫助利尿、消水腫。

●香菇：多醣體、維他命D，強化免疫力。

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