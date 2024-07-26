限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
金門機場能見度不佳 班機「禮讓」醫療專機後折返
〔記者吳正庭／金門報導〕根據中央氣象署資料，金門今天上午8點30分解除凱米颱風海上警報，但機場能見度不佳，取消一半以上航班，1架立榮航空班機繞行上空2次後，又因為「禮讓」緊急後送的醫療專機，錯過能見度，只好載著175位乘客原機折返。交通部民航局表示，正協調立榮、華信加開班機因應。
因「凱米」過境，金門機場25日對外空中航線停航，今天一早航站擠進逾1000名旅客搭機，但受到風勢及能見度影響，航班秩序大亂，只能讓旅客望天興嘆。
請繼續往下閱讀...
1架立榮航空班機原訂上午7點由台北出發，抵達金門機場上空時，因天候不佳，繞行2次都不得其門而入，眼見最佳時機出現，準備第3度嚐試進場時，接獲塔台通知，地面有1位急重症患者需要後送，優先安排醫療專機起飛，未料，醫療專機起飛後，能見度再下降，立榮班機只能原機折返；「把最好的機會留給最需要的人」，雖然少了1班疏運班機，基於人命關天，旅客多能諒解。
金門航空站表示，因應後續疏運需求，交通部民航局持續協調立榮、華信航空公司自26日起加開班機，並協調國防部視情況啟動軍機疏運。由於氣候不穩定，民航局提醒旅客，出發前務必先向航空公司確認航班動態。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應