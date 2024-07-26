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金門機場能見度不佳 班機「禮讓」醫療專機後折返

2024/07/26 12:11

金門一架緊急醫療專機上午在風雨中起飛。（讀者提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕根據中央氣象署資料，金門今天上午8點30分解除凱米颱風海上警報，但機場能見度不佳，取消一半以上航班，1架立榮航空班機繞行上空2次後，又因為「禮讓」緊急後送的醫療專機，錯過能見度，只好載著175位乘客原機折返。交通部民航局表示，正協調立榮、華信加開班機因應。

因「凱米」過境，金門機場25日對外空中航線停航，今天一早航站擠進逾1000名旅客搭機，但受到風勢及能見度影響，航班秩序大亂，只能讓旅客望天興嘆。

1架立榮航空班機原訂上午7點由台北出發，抵達金門機場上空時，因天候不佳，繞行2次都不得其門而入，眼見最佳時機出現，準備第3度嚐試進場時，接獲塔台通知，地面有1位急重症患者需要後送，優先安排醫療專機起飛，未料，醫療專機起飛後，能見度再下降，立榮班機只能原機折返；「把最好的機會留給最需要的人」，雖然少了1班疏運班機，基於人命關天，旅客多能諒解。

金門航空站表示，因應後續疏運需求，交通部民航局持續協調立榮、華信航空公司自26日起加開班機，並協調國防部視情況啟動軍機疏運。由於氣候不穩定，民航局提醒旅客，出發前務必先向航空公司確認航班動態。

凱米颱風海上警報解除，金門機場上午陸續擠進逾千名旅客等待搭機返台。 （讀者提供）

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