颱風過後 疾管署：防3類傳染病風險

疾管署提醒，颱風過後須防範3大類傳染病風險，除了注意飲食衛生外，清理家園時應作好個人防護。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕強颱凱米襲台帶來強風豪雨，可能導致部分地區積水或淹水，衛福部疾管署提醒，民眾災後須防範3大類傳染病風險，除了注意飲食衛生外，清理家園時應作好個人防護，並落實「清除、清理、消毒」防疫3步驟。

首先是清除病媒蚊孳生源，預防登革熱。疾管署副署長羅一鈞表示，風災後1週為登革熱防治關鍵期，降雨易造成環境中產生積水容器，孳生病媒蚊，呼籲民眾主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可聯絡清潔隊協助清運，留下的器物要刷洗去除蟲卵後，再妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器還要加蓋或加掛細網。

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此外，羅一鈞指出，台南、高雄、屏東的民眾需特別注意「二溝」，分別是屋簷排水槽（俗稱天溝）、屋後防火巷水溝（俗稱屋後溝），容易成為埃及斑蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥。

其次，清理家園勿赤腳或穿拖鞋，避免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風。羅一鈞說明，豪雨過後易產生污水、污泥或災害廢棄物，清理家園時，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物如鐵釘、鐵片等刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

最後，注意飲食衛生及環境消毒，預防腸道傳染病。羅一鈞指出，風災地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物也不要食用。居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

若是限水、停水地區，羅一鈞提醒，要飲用煮沸開水或市售瓶裝水；恢復供水後，如發現給水有混濁、異色及異味時，應立即通報當地自來水事業單位處理。而限水、停水期間，如轉開水龍頭還有水，請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手。

疾管署強調，持續與各縣市政府衛生局通力合作，監視災後傳染病情形，提醒民眾如有不適症狀儘速就醫，醫療院所如發現疑似病例應立即通報，以減少傳染病散播的風險。

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