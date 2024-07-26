健康網》蛋吃太多增膽固醇？營養師釋疑

雞蛋的營養豐富，然不少人認為會造成膽固醇上升，不敢多吃。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人對蛋的印象，就是膽固醇很高，不能吃太多顆。那麼一天到底能吃幾顆蛋呢？營養師黃品瑄表示，蛋是很好的完全蛋白質來源，若擔心膽固醇，增加有氧運動是較好的做法。

黃品瑄於粉專《營養師品瑄》上傳影片說明飲食造成膽固醇過高僅占3分之1；遺傳或後天不良因素，例如缺乏運動占了3分之2。一天吃一兩顆蛋不會對膽固醇有過大影響，反倒是甜點零食吃太多，反而容易引發血脂異常與膽固醇過高。

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雖然蛋的膽固醇不低，但是蛋很好的完全蛋白質來源，能提供很多的養分。有膽固醇的疑慮穩定，運動與做有氧才是改善的最佳方法。

有關吃雞蛋增加膽固醇一事，國內外辯證多年。國健署表示，雞蛋不是只有膽固醇，還有高品質的蛋白質，大量的微量營養素如鎂、鉀、鈣、銅、鐵、錳、鋅、膽鹼等，及大量的維生素B群、維生素A、E和K以及抗氧化劑如葉黃素。另雞蛋營養成分可減少氧化自由基生成，有保護心血管效果。人體血液中的膽固醇約75%由肝臟生成，約25%則由飲食中而來。其實食物中的膽固醇主要含在動物性來源的食品，如豬肉、雞肉、牛肉等，尤其以內臟類如雞心、豬心、豬腰子、豬腸、豬腦等及吻仔魚、小魚乾與蛋黃、蟹黃、魚卵等含量較高。

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