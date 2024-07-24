北市停班課！ 台大、馬偕開設颱風門診 北醫設開藥門診

台大醫院、台北馬偕醫院皆有開設颱風門診，民眾可上網查詢詳細開診時間。圖為台大醫院。（資料照）

〔記者江采蓁／台北報導〕凱米颱風強勢侵襲，中央氣象署預估今（24）日晚間至明（25）日上半天風雨最為明顯，台北市今晚宣布停止上班上課。台北市立聯合醫院表示，明日各院區門診、附設院外門診皆全天停診，將加強急診作業；針對民眾用藥需求，衛生局醫事管理科陳怡龍表示，若慢性疾病患者藥物已用完，可挑選當天有開診的醫院診所門診就醫，如台大醫院、台北馬偕醫院皆有開設颱風門診，台北醫學大學附設醫院設有颱風開藥門診。

聯醫指出，明日停止上班上課，聯醫各院區門診、各附設院外門診皆全天停診，原已排定的各項手術、檢查等，民眾可於上班日與檢驗單上所列單位電話聯絡重新安排檢查日期，各院區所舉辦之活動將順延，確定日期另行公布，聯醫也會加強急診作業。

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針對民眾用藥需求，陳怡龍表示，雖各醫院急診皆二十四小時開放，但不鼓勵民眾至急診開立慢性病的藥物，因急診只能開短暫救急天數的藥物，民眾勢必得在颱風後再次就診，也會給自己造成困擾，若慢性疾病患者藥物已用完，可挑選當天有開診的醫院診所門診就醫，如台大醫院、台北馬偕醫院明日皆有開設颱風門診，振興醫院及博仁綜合醫院內科、外科各開一診，台北醫學大學附設醫院開設颱風開藥門診，民眾可上網查詢詳細開診時間。

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