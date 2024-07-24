新北市25日停班停課 雙和與恩主公開設颱風特別門診

新北市三峽恩主公醫院宣布25日開設颱風特別門診。（恩主公醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕凱米颱風來襲，新北市政府宣布25日（四）持續停班停課，三峽恩主公醫院配合政府防颱政策，將開設颱風特別門診，上午內、外、婦、小兒科各一診，下午內、外、婦科各一診，另開設兒科急門診；夜間門診暫停；內視鏡中心正常服務；住院、急診、手術室及洗腎維持正常服務，其餘門診暫停服務。

部立雙和醫院因應颱風影響，配合政府防颱政策，25日將開設颱風特別門診；住院及急診維持正常運作，其餘門診及相關檢查（驗）服務暫停服務，詳情請見官網公告。

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新北市部立雙和醫院宣布25日開設颱風特別門診。（雙和醫院提供）

台北慈濟醫院25日門診、抽血檢驗、排程檢查、門診手術、預防醫學中心健檢、社區長者健檢仍暫停服務，住院、急診則維持正常，台北慈濟社區長照、居家長照25日亦均暫停服務，相關服務異動請查詢醫院官網公告。

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