竹縣宣布明25日續放颱風假 醫院配合調整門急診

因應颱風假，台北榮總新竹分院公告臨時門診時間。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕凱米颱風今天（24日）升級為強颱，新竹縣政府下午5點多宣布，根據中央氣象署預報資訊，新竹縣預估雨量及風力達停班停課標準，為維護縣民安全，明（25日）停止上班上課。

新竹台大分院表示，新竹醫院25日急診照常，門診停診，僅開設內科、兒科各1診，其餘疫苗施打及各項檢查停止。生醫醫院竹北院區急診照常，門診停診，僅開設內科、兒科各1診，其餘疫苗施打及各項檢查停止。生醫醫院竹東院區急診照常，門診停診，其餘疫苗施打及各項檢查停止。

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中醫大新竹附醫公告，25日門診、健檢、檢查、抽血等服務均暫停。原醫師已預約的民眾如因颱風致不能回診，可於1個月內持原預約單，於該醫師門診日，至掛號處加號即可。已預約民眾恕不保留但也不註記未到診，並請民眾避免風雨外出危險。

中醫大新竹附醫急診、手術（含心導管）、洗腎及住院服務仍照常。各項檢查暫停服務，細節請洽各檢查室聯繫辦理。請民眾隨時掌握颱風及該院官網訊息，注意安全避免外出，如有緊急醫療需求請急診就醫。

東元綜合醫院公告，25日門診停診，抽血、健檢、檢查、復健治療等都暫停，醫療專車停駛，暑期學生志工體驗營也暫停1日。洗腎照常服務，急診、手術、住院及接生等緊急醫療都照常服務。

台北榮總新竹分院公告臨時門診時間，24日、25日、26日，上午門診：內科、外科、身心科，下午休診、夜診休診。檢驗、抽血服務：上午8點至12點。急診：提供24小時正常服務。

東元綜合醫院公告，25日門診停診，急診、手術、住院及接生等緊急醫療都照常服務。 （記者廖雪茹攝）

新竹台大分院公布三醫院門急診調整。（記者廖雪茹攝）

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