自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

研究：美國農藥中永久性化學物質增 危害人類健康

2024/07/24 16:18

這項刊登於同儕審查期刊「環境健康展望」（Environmental Health Perspectives）的新研究指出，用於玉米、小麥、菠菜、蘋果與草莓等農作物的農藥，以及諸如殺蟲劑與寵物除蚤藥等來源，現在也可以列入清單中；示意圖。（圖取自freepik）

〔中央社〕美國「環境健康展望」期刊今天刊出的研究指出，有毒的「永久性化學物質」愈來愈常用於美國農藥中，由於這些化學物質會污染水道，且噴灑在小麥等主食中，進而威脅人類健康。

法新社報導，全氟／多氟烷基物質（per- and polyfluoroalkyl substances, PFAS）最近幾年遭外界拿放大鏡檢視，但針對這種物質的環境規定主要聚焦於工業設施、垃圾掩埋場與特定鍋具和油漆等消費者產品來源。

這項刊登於同儕審查期刊「環境健康展望」（Environmental Health Perspectives）的新研究指出，用於玉米、小麥、菠菜、蘋果與草莓等農作物的農藥，以及諸如殺蟲劑與寵物除蚤藥等來源，現在也可以列入清單中。

非營利組織「環境工作團」（Environmental Working Group）毒理學家、研究報告共同作者特姆金（Alexis Temkin）告訴法新社：「我們查看的愈多，發現的愈多…這只是在強調減少來源與真正管制這些化學物質的重要性。」

研究表明，暴露於大量的永久性化學物質將削弱人類的免疫系統，讓他們更難以對疫苗產生反應，且更容易受到感染。

此外，也有新的證據指出這些化學物質將降低生育率，導致兒童生長遲緩，並干擾身體的自然激素。

為了撰寫這份新報告，研究作者搜尋了公共資料庫並行使資訊自由請求，以取得農藥中「活性」與「惰性」成分的資訊。

活性成分是針對害蟲的成分，而所謂惰性成分則是其他成分。有關機關沒有要求在標示上揭露惰性成分，但這些成分能提高有毒活性成分的功效與持久度，且本身也具有毒性。

研究人員發現令人擔憂的趨勢：在美國所有農藥活性成分中，有14%是PFAS，其中近1/3是過去10年批准的活性成分。

農藥中8種獲得批准的惰性成分是PFAS，包括品牌名為鐵氟龍（Teflon）的不沾化學物質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中