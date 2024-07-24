健康網》颱風天沒事別出門！4安全原則報你知：在家做好3件事

醫師提醒，颱風天應確保所有門窗緊閉，並使用膠帶加固玻璃；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「凱米」颱風暴風圈持續擴大，中央氣象署已發布海上及陸上颱風警報，預估24-25日影響最為劇烈。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒「颱風天放假就是要大家乖乖待在家」，非必要別出門，並整理居家、戶外、駕車及應急處理的注意事項，其中待在家時，應關密門窗、確保電路與瓦斯安全，並準備足夠物資，應對颱風天，減少意外事件發生。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，颱風天常常會帶來各種意外事件，包括：人員傷亡、房屋損毀、交通事故等。據內政部消防署統計，近10年來，台灣平均每年有4.7次颱風侵襲，共造成729人死亡。

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黃軒進一步說明，根據氣候變遷災害風險調適平台資料顯示，1958至2017年間，台灣共發生了355件天然災害事件，其中包括多次颱風引發的重大淹水災害，不僅造成了人員傷亡，還對農業、公共設施等造成了嚴重損失。因此，颱風天的安全事項非常重要，以下為4大關鍵注意事項：

居家安全

●關閉門窗：確保所有門窗緊閉，並使用膠帶加固玻璃。

●檢查電路和瓦斯：確保電路和瓦斯管線安全，避免火災。

●儲備物資：準備足夠的食物、水、藥品、手電筒和電池，應對停電或無法外出的情況。

戶外安全

●避免外出：除非必要，盡量待在室內，避免在颱風期間外出。

●移動戶外物品：將花盆、家具等移至室內，防止被風吹走。

●遠離危險區域：避免前往海岸、溪流或堤防上觀浪、戲水、釣魚等活動，以免發生危險。

駕駛安全

●減速慢行：如果必須駕車，應減速行駛，避免積水路段。

●停車位置：避免將車輛停放在低窪地區或堤防外，以防被水淹沒。

應急處理

●保持冷靜：遇到緊急情況時，保持冷靜，按照應急計劃行動。

●尋求幫助：必要時撥打緊急電話，尋求專業救援。

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