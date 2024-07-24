彰化縣停班課 彰基秀傳門診急診不放假

彰基宣布今天門診、急診與各項服務一切正常運作，服務不打折。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣今天（24日）停班停課，不少縣民都關心醫療單位是否也跟著放假？彰化縣兩大醫療機構的彰化基督教醫院、秀傳醫院都宣布今天門診、急診與各項服務一切正常運作，服務不打折。

由於今天彰化縣停止上班上課，彰化市公所清潔隊指出，基於人車安全性，今天早上定點、線路收垃圾停止清運1天，清潔隊隊部也暫停開放1天，提醒大家先把垃圾放在家裡，不要拿到街上亂丟，清潔隊都有設置監視系統，否則會依廢棄物清理法開罰1200元到6000元罰鍰。

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彰化秀傳醫院宣布今天門診、急診與各項服務一切正常運作。（記者湯世名攝）

彰化市公所清潔隊今天早上定點、線路收垃圾停止清運1天，清潔隊隊部也暫停開放1天。（記者湯世名攝）

不過儘管清潔隊發布公告，仍有民眾在清潔隊臉書張貼有人把垃圾亂丟在彰化市街頭的照片，強調颱風天竟然有人亂丟垃圾，很沒公德心，要求清潔隊趕快調閱監視器開罰。

彰化基督教醫院今天上午也指出，雖然今天彰化縣停止上班上課，但彰基的門診、急診與各項服務一切正常運作；秀傳醫院也表示門診、急診與各項服務都正常運作。

彰化市公所清潔隊今天暫停垃圾收運1天。（翻攝清潔隊臉書官網）（記者湯世名攝）

彰化市公所清潔隊隊部今天暫停開放1天。（翻攝清潔隊臉書官網）（記者湯世名攝）

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